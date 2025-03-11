Як визначити форму вашого обличчя 

Розуміння того, яка у вас форма обличчя є важливим інструментом для прийняття рішень щодо стилю, макіяжу, зачіски та аксесуарів.

Видання Real Simple детально розповіло, як визначити форму обличчя та чому це знання має значення. Розуміння власної форми обличчя допомагає приймати рішення щодо вибору зачіски, сонцезахисних окулярів, догляду за бровами чи нанесення макіяжу, а також може стати важливим інструментом для прогнозування вікових змін.

Що означає ваша форма обличчя

Якщо набрати у пошуковій системі "як визначити форму мого обличчя" чи "яка у мене форма обличчя", відповідь знайдеться дуже швидко. Знання власної форми обличчя допомагає вирішити, які риси потрібно підкреслити чи, навпаки, мінімізувати, це може позитивно вплинути на зовнішній вигляд та стиль.

Правильне розуміння форми обличчя дозволяє грати з пропорціями, що особливо важливо під час вибору аксесуарів або засобів макіяжу. Водночас форма обличчя може навіть підказати, як воно старітиме з плином часу.

Вимірювання для визначення форми обличчя

Перед тим як зануритися у світ різних форм, необхідно здійснити декілька простих вимірювань. Для цього знадобиться м’який метр, який можна використовувати, чи за допомогою спеціальних додатків, доступних на смартфонах.

Довжина обличчя: виміряється від верхньої лінії росту волосся до нижньої частини підборіддя.

виміряється від верхньої лінії росту волосся до нижньої частини підборіддя. Ширина чола: визначається відстань посередині чола, від лінії росту волосся до лінії росту волосся. Під час вимірювання стрічку потрібно тримати рівно.

визначається відстань посередині чола, від лінії росту волосся до лінії росту волосся. Під час вимірювання стрічку потрібно тримати рівно. Ширина вилиці: визначається, коли знаходиться найвища точка вилиці. Вимірювання проводять від однієї вилиці до іншої, тримайте стрічку рівною.

визначається, коли знаходиться найвища точка вилиці. Вимірювання проводять від однієї вилиці до іншої, тримайте стрічку рівною. Ширина підборіддя: за допомогою стрічки, розташованої під вухом, вимірюють відстань до центру підборіддя та множать результат на два. Тут стрічку можна трохи зігнути, щоб вона прилягала до шкіри.

Якщо можливість самостійно виміряти обличчя викликає труднощі, можна попросити когось допомогти чи скористатися мобільним додатком із функцією вимірювання.

Різновиди форм обличчя

Трикутна форма обличчя

Основні характеристики такої форми – високі вилиці та вузька, загострена щелепа. При цьому ширина чола та вилиць перевищує ширину підборіддя, це створює враження загостреного нижнього краю.

Кругла форма обличчя

Головна особливість круглого обличчя – округла лінія волосся та щелепи. У такій формі ширина обличчя збігається з його довжиною, це створює гармонійні пропорції.

Квадратна форма обличчя

Якщо лоб, вилиці та лінія щелепи мають однакову ширину, обличчя вважається квадратним. Такий тип характеризується чіткими кутастими контурами та мінімальними вигинами.

Овальна форма обличчя

Овальна форма – це поєднання квадратного та круглого. Як правило, ширина чола менше, ніж ширина вилиць, а довжина обличчя перевищує його ширину. Лінія щелепи та підборіддя більш округлі, що додає ніжності вигляду.

Діамантова форма обличчя

Форма, яку іноді називають ромбоподібною, характеризується високими та виразними вилицями, що трохи перевищують довжину чола. Підборіддя зазвичай вузьке та загострене, а лінія волосся має кутастішу форму.

Прямокутна форма обличчя

За прямокутної форми обличчя його довжина більша за ширину. Лоб, вилиці та щелепа мають схожі пропорції, це надає обличчю витягнутий вигляд. Цей тип часто зустрічається у людей похилого віку через осідання шкіри.

Форма обличчя серце

Особливістю обличчя у формі серця є ширший лоб і вузьке підборіддя з гострою точкою. Вилиці зазвичай ширші за лоб, а лінія волосся має ніжну, витончену форму.

Поради

Не всі люди вписуються в одну категорію – багато хто має риси, які можна описати як поєднання різних форм. Наприклад, у деяких осіб виразні риси дозволяють одночасно говорити про овальну та ромбоподібну форму. Крім того, форма обличчя може з часом змінюватися – зі старінням шкіра, жир та м’язи змінюють свої об’єми, це може вплинути на загальну пропорцію обличчя.

Знання власної форми обличчя допомагає не лише у підборі макіяжу чи аксесуарів, але й дає можливість розкрити та знайти власний стиль. Наприклад, правильна стрижка чи добре підібраний макіяж можуть підкреслити сильні сторони, а дрібні недоліки – приховати.

Часті запитання

Чи змінюють форму обличчя брекети чи видалення зубів мудрості?

Брекети в основному вирівнюють зуби, але можуть трохи вплинути на форму обличчя. Наприклад, корекція прикусу може зменшити виступ верхньої губи. Видалення зубів мудрості, як правило, не призводить до довгострокових змін форми обличчя.

Чи впливає поза під час сну на форму обличчя?

Якщо протягом багатьох років спати постійно на одній стороні, можливо, виникне незначна асиметрія через виснаження колагену та еластину.

Яка різниця між квадратною та прямокутною формою обличчя?

Якщо у вас квадратна форма лоб, вилиці та щелепа мають однакову ширину, тоді як за прямокутної форми обличчя довше та має виражену кутасту лінію щелепи.

Яка різниця між круглою та овальною формою обличчя?

Люди з овальною формою мають довше обличчя з округлою лінією щелепи та підборіддям, а круглі обличчя характеризуються компактнішими пропорціями зі схожими розмірами ширини та довжини.

Вимірювання основних параметрів обличчя дозволяють визначити його тип, а це допомагає підкреслити сильні сторони зовнішнього вигляду. Незалежно від того, чи має обличчя чіткі контури квадрата, м’які форми круга чи витончену овальність, кожен тип має свої особливості та красу. Правильне використання цих знань дозволяє створити гармонійний образ, який підкреслює унікальність кожної особистості.

Ми також писали про те, як доглядати за шкірою обличчя в період менопаузи.

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