Як визначити рівень пористості волосся за допомогою простого тесту та навіщо це потрібно

Піклування за волоссям - це більше, ніж лише шампунь та кондиціонер. Для досягнення найкращих результатів важливо знати свій рівень пористості волосся.

Для багатьох людей стан волосся - ключовий аспект зовнішності та самопочуття.

Бʼют-блогерка Енн Волчо у TikTok пропонує простий, але ефективний тест, який можна зробити навіть в домашніх умовах, щоб визначити рівень пористості волосся.

Проведення тесту

Виконання тесту дуже просте. Спочатку переконайтеся, що ваше волосся чисте та сухе. Відріжте невелику волосинку 2-3 сантиметри. Попередньо наберіть у стакан воду. Покладіть волосинку на поверхню води у склянці. Почекайте 5 хвилин і спостерігайте за результатом.

Результат проведеного тесту

Якщо волосся залишається на поверхні води, то його пористість низька.

Якщо волосся опинилося на середині склянки, то пористість волосся середня.

Якщо волосся опустилося на дно, то воно має високу пористість.

Догляд

Волосся з низькою, середньою та високою пористістю вимагають різного догляду. Низька пористість вимагає глибокого зволоження, середня - універсального догляду, а висока - спеціалізованих засобів для герметизації кутикули і збереження вологи. Оптимальний догляд забезпечить здоровий вигляд та силу волосся.

Знання рівня пористості волосся допоможе вам підібрати відповідні засоби для догляду, що максимально відповідають потребам вашої шевелюри. Тепер, завдяки цьому простому тесту, ви можете краще зрозуміти, як правильно дбати за своїми волоссям.

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