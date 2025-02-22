Як врятувати шкіру від морозів: топ-5 процедур для захисту і відновлення

Лютий приніс із собою сильні морози, які позначаються не лише на нашому фізичному комфорті, а й на зовнішньому вигляді.

Шкіра особливо реагує на ці зміни: вона стає стягнутою, може виникати печіння, а в дзеркалі легко помітити лущення. Щоб захистити її від холоду та швидко відновити, важливо приділити особливу увагу турботі про неї. Дерматологиня-косметологиня Христина Руцька з клініки Mediskin ділиться порадами, як адаптувати домашній догляд і ефективно захистити шкіру від погодних негараздів.

1. Замініть звичайний зволожувальний крем на той, що не містить води серед перших компонентів, щоб уникнути його замерзання на морозі.

2. Додайте у свій догляд cold-крем – він створює захисний бар’єр і запобігає пересушуванню. Наносьте його за 20 хвилин до виходу на вулицю, щоб шкіра мала достатньо часу засвоїти всі корисні компоненти.

3. Не забувайте про сонцезахисний крем. Навіть зараз він залишається необхідним, оскільки сніг відбиває ультрафіолетові промені, посилюючи їхню дію.

4. Бальзам для губ – ваш must-have. Тримайте його у кожній кишені зимової куртки та використовуйте кілька разів на день, щоб захистити губи від обвітрювання.

5. Під час активного відпочинку та зимових видів спорту обирайте захисні окуляри. Вони допоможуть вберегти шкіру навколо очей від холоду та вітру, а також зменшать негативний вплив снігових відблисків.

Щоб якісно відновити шкіру, важливо не лише правильно доглядати за нею вдома, а й доповнити цей догляд професійними процедурами. У клініках рекомендують кілька ефективних рішень для збереження її здоров’я та краси:

Підготовка шкіри зсередини за допомогою ін’єкцій мезотерапії (Plural, Jalupro, Mesoline), біоревіталізації (Juviderm Volite) чи полінуклеотидів (Rejuran, Plinest).

Регулярні зволожувальні та регенеруючі процедури, зокрема Korean Glow, LED-терапія з маскою P1P чи відновлювальний догляд Toleskin від французьких експертів Biologique Recherche, який чудово заспокоює і зміцнює шкіру.

Відновлення сухих губ, які втратили свій колір, за допомогою лазерної процедури Frax by Candela. Після неї губи знову стануть гладенькими й приємними на дотик та повернуть собі яскравий відтінок.

Регулярний догляд у поєднанні з професійними процедурами допоможе зберегти шкіру зволоженою, захищеною та сяйливою.

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