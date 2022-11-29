Як захистити волосся від холоду: три чудодійні домашні засоби

Взимку волосся потребує спеціального догляду, але забезпечити його нескладно, якщо приготувати та регулярно використовувати домашні засоби для волосся.

Щоб мати гарне волосся, необов'язково витрачати купу грошей і регулярно відвідувати салон краси, тому що домашні засоби для волосся можуть бути дуже ефективними.

Взимку волосся потребує особливого захисту, тому Woans World публікує рецепт трьох ефективних домашніх засобів, які допоможуть вашому волоссю зберегти блиск і об'єм холодної пори року.

Як збільшити об'єм і стимулювати зростання волосся

Пора року, жорсткість води та неправильний баланс вологи й білка можуть позбавити волосся краси та сили. Повернути їх вам допоможе поєднання морської солі, олії сандалового дерева та води. Отриманий спрей потрібно розприскати на шкіру голови. Солона вода піднімає коріння, водночас олія сандалового дерева збільшує вироблення гормонів, які переводять фолікули в активну фазу зростання. Бонусом ви отримаєте дуже приємний запах власноруч виготовленого засобу.

Рецепт

Додайте половину столової ложки морської солі, 15 крапель ефірної олії сандалового дерева і половину склянки води в розпилювач. Добре струсіть і користуйтеся.

Як повернути волоссю блиск

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Алое вера — потужний рослинний продукт, який має антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості, що робить його ідеальним інгредієнтом у вашій щоденній косметиці. На тьмяному волоссі він творить дива. Це тому, що зволожувальні речовини алое проникають у стрижень волосся, відновлюючи вологість сухих пасм. Крім того, його сапоніни запечатують кутикулу волосся, і ваша шевелюра починає відбивати світло, приємно виблискуючи.

Рецепт

Налийте половину склянки гелю алое вера і половину склянки води в розпилювач, струсіть і розприскайте на вологе волосся.

Як позбутися ламкості волосся

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У всіх нас ламається і січеться волосся — це нормальний процес, але в декого з нас ламкість може дійти до самого стрижня волосся. З цим успішно бореться мигдалева олія, яка допомагає утримувати вологу та сприяє зростанню волосся. Вітаміни Е і В-7, що містяться в олії, зміцнюють волосся біля коріння, запобігаючи його ламкості і випадінню, а лінолева і олеїнова кислоти глибоко зволожують.

Рецепт

Налийте половину склянки мигдалевої олії та одну склянку води в розпилювач. Струсіть і розприскайте на суху шкіру голови та волосся.

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