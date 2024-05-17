Як заплести незвичайну косу: лайфгак від блогерки

Що складного і цікавого у простій косі, її швидко та легко плести, але от, на жаль, вона ніколи не виходить такою як у кліпах, чи фільмах у зірок, бо є там нехитрий секрет.

Погодьтеся, у фільмах, в актрис часто звичайні зачіски, але вони мають напрочуд фантастичний вигляд. Як от, наприклад, проста легенька коса. Який же красивий та об’ємний вигляд вона має ззаду. Собі ж, як станеш плести, все виходить абсолютно не так, а ніби ви три дні лежали на подушці: волосся придавлене, ще й може розпадатись.

На своїй сторінці блогерка 韵琁 Daisy показала цікавий лайфгак, як додати об’єму ззаду, аби зачіска мала фантастичний вигляд.

Для того, щоб зробити ідеальну косу, вам треба:

Підберіть прядки волосся біля обличчя, як на "Мальвінку" і защепіть тоненькою гумкою;

Відтягніть резинку, поділивши навпіл волосся;

Через верх продіньте резинку всередину;

Можете трохи підійняти волосся на маківці, для більшого об’єму;

Розділіть волосся на дві частини та кожну простягніть через вверх, під гумкою (як показано на відео);

Далі, просто заплетіть звичну вам косу, пустивши її наперед.

Тепер погляньте на себе збоку, шляхом нехитрих маніпуляцій, у вас гарний силует і об’єм на потилиці. Можете випустити декілька прядок біля обличчя.

Тепер ваша коса буде саме такою, як хотілось і малювала фантазія, а шляхом закріплених гумкою прядок, зачіска не буде так розпадатись і ви матимете охайний вигляд протягом дня.

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