Як завити волосся на прищіпки

Прищіпка — унікальна річ, адже крім прямого призначення її можна використовувати як бʼюті інструмент.

Блогерка Sudem Anık показала цікавий лайфгак, як завити волосся на звичайні прищіпки, якщо у вас немає бігуді.

Що робити:

Розчешіть волосся та розподілять його на пасма, які ви будете накручувати на прищіпку;

Коли ви накрутите пасмо на одну частину прищіпки, просто зафіксуйте його другою частиною;

Кожне пасмо краще трохи змочити водою чи нанести спеціальний гель фіксатор, щоб хвилі краще трималися;

Коли волосся повністю висушиться, можете обережно знімати прищіпки.

Спати з прищіпками не зручно, тому на ніч таке завивання краще не залишати.

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