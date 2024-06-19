Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як завити волосся на звичайні панчохи: цікавий лайфгак від фешнблогерки

Як завити волосся на звичайні панчохи: цікавий лайфгак від фешнблогерки

Як завити волосся на звичайні панчохи / Фото: Credits

Якщо у вас довге волосся, ви обожнюєте кучері та не любите витрачати час на завивання, то такий оригінальний метод саме для вас.

Фешнблогерка İrem Sarı на своїй сторінці Instagram випустила відео з цікавим лайфгаком завивання волосся на звичайні панчохи. Отже, тепер замість того, щоб викидати стару пару, можна її залишити для стильних справ.

Вам знадобиться:

  • Панчохи

Що робити:

  • Зробіть розріз з двох боків на панчохах біля поясу, ніби отвори для вух;
  • Зробіть посередині проділ і розділіть волосся навпіл;
  • Кожну частину волосся подіньте у дірку, яку ви надрізали;
  • Надіньте панчохи на голову, зверху волосся;
  • Накрутіть пасма на панчоху;
  • Потім закрутіть все у "бублики" біля вух (конструкція має нагадувати зачіску принцеси Леї з "Зоряних війн");
  • Зафіксуйте все панчохами чи гумкою, щоб "бублики" не розпалися;
  • Почекайте декілька годин чи залиште на ніч і на ранок матимете звабливі хвилі.

Поради: Можете робити все на вологе волосся для кращого ефекту.

Дуже легкий та простий спосіб і вам не доведеться години стояти перед дзеркалом і мучити руки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація