Як завити волосся на звичайні панчохи: цікавий лайфгак від фешнблогерки

Якщо у вас довге волосся, ви обожнюєте кучері та не любите витрачати час на завивання, то такий оригінальний метод саме для вас.

Фешнблогерка İrem Sarı на своїй сторінці Instagram випустила відео з цікавим лайфгаком завивання волосся на звичайні панчохи. Отже, тепер замість того, щоб викидати стару пару, можна її залишити для стильних справ.

Вам знадобиться:

Панчохи

Що робити:

Зробіть розріз з двох боків на панчохах біля поясу, ніби отвори для вух;

Зробіть посередині проділ і розділіть волосся навпіл;

Кожну частину волосся подіньте у дірку, яку ви надрізали;

Надіньте панчохи на голову, зверху волосся;

Накрутіть пасма на панчоху;

Потім закрутіть все у "бублики" біля вух (конструкція має нагадувати зачіску принцеси Леї з "Зоряних війн");

Зафіксуйте все панчохами чи гумкою, щоб "бублики" не розпалися;

Почекайте декілька годин чи залиште на ніч і на ранок матимете звабливі хвилі.

Поради: Можете робити все на вологе волосся для кращого ефекту.

Дуже легкий та простий спосіб і вам не доведеться години стояти перед дзеркалом і мучити руки.

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