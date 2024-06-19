Як завити волосся на звичайні панчохи: цікавий лайфгак від фешнблогерки

Якщо у вас довге волосся, ви обожнюєте кучері та не любите витрачати час на завивання, то такий оригінальний метод саме для вас.
Фешнблогерка İrem Sarı на своїй сторінці Instagram випустила відео з цікавим лайфгаком завивання волосся на звичайні панчохи. Отже, тепер замість того, щоб викидати стару пару, можна її залишити для стильних справ.
Вам знадобиться:
- Панчохи
Що робити:
- Зробіть розріз з двох боків на панчохах біля поясу, ніби отвори для вух;
- Зробіть посередині проділ і розділіть волосся навпіл;
- Кожну частину волосся подіньте у дірку, яку ви надрізали;
- Надіньте панчохи на голову, зверху волосся;
- Накрутіть пасма на панчоху;
- Потім закрутіть все у "бублики" біля вух (конструкція має нагадувати зачіску принцеси Леї з "Зоряних війн");
- Зафіксуйте все панчохами чи гумкою, щоб "бублики" не розпалися;
- Почекайте декілька годин чи залиште на ніч і на ранок матимете звабливі хвилі.
Поради: Можете робити все на вологе волосся для кращого ефекту.
Дуже легкий та простий спосіб і вам не доведеться години стояти перед дзеркалом і мучити руки.
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