Як завити волосся на звичайні шкарпетки

Якщо ви мрієте про гарні локони, але не маєте спеціальних засобів для укладання, це абсолютно не проблема. На сторінці aashmidt показали, як легко завити волосся без нагрівальних пристроїв і все, що вам знадобляться — лише три звичайні шкарпетки.

Що робити:

Почніть з того, щоб добре розчесати волосся. Потім поділіть його горизонтально на три рівні частини. Візьміть носок і почніть накручувати на нього пасмо. Починайте накручування з кінчиків і рухайтеся до коренів. Потім зафіксуйте волосся, зав’язавши шкарпетку чи обмотавши її навколо пасма. Важливо зробити це так, щоб локон добре тримався і не розпустився. Повторіть все так само з двома іншими пасмами, використовуючи для кожного окремий носок. Залиште так волосся на декілька годин. Оптимальний варіант — залишити шкарпетки на волоссі на ніч. За ніч волосся встигне прийняти форму та вранці ви матимете гарні локони.

Поради:

Завивання на трохи вологе волосся дасть вам триваліший ефект і краще триматиме форму.

Якщо ви хочете досягти більшої стійкості локонів, змочіть шкарпетку перед завиванням.

Після того, як ви розкрутите шкарпетки, краще не розчісувати локони, щоб зберегти природний вигляд хвиль. Просто розправте їх руками.

Цей спосіб завивання має низку переваг. По-перше, ви захищаєте своє волосся від високих температур, по-друге, цей метод підходить для будь-якої довжини волосся, а також для тонкого та кучерявого волосся. Завивання на шкарпетки має природний вигляд, а сам процес займає всього кілька хвилин.

Якщо ви хочете насолоджуватися стильними локонами без зайвих витрат, метод завивання на шкарпетки стане для вас відкриттям. Це зручний, безпечний та економічний спосіб, який підходить для будь-якої структури волосся.

Читайте також: