Як завити волосся: ще один цікавий спосіб

Красиві локони — це завжди стильно та жіночно, а створити їх у домашніх умовах досить просто за допомогою мʼяких бігуді.

На сторінці minniefr поділилися чудовим способом, який допоможе зробити ваші локони природними та об'ємними, без використання складних інструментів або спеціальних навичок. Усе, що вам знадобиться — це великі бігуді-папільотки та кілька простих рухів.

Що робити:

Гарно розчешіть волосся, щоб уникнути заплутаності. Далі зачешіть його ззаду наперед до чола, нахиливши голову — так вам буде зручніше завивати на бігуді. Щоб волосся було легше завивати, закріпіть його біля коренів за допомогою крабика. Візьміть великі бігуді-папільотки та почніть накручувати волосся. Важливо, щоб ви накручували його під низ — це допоможе створити гарний об'єм і м'яку хвилю. Найкраще розташувати бігуді на маківці ближче до чола, так локони будуть потім акуратно лягати по всій довжині волосся. Залиште бігуді на ніч або на кілька годин, якщо у вас обмаль часу. Коли прийде час знімати бігуді, зробіть це обережно, щоб не пошкодити пасма. За допомогою рук надайте локонам бажаної форми. Пам'ятайте, що не варто використовувати гребінець — так ви ризикуєте зробити локони занадто пухнастими, що порушить їхню структуру та красу.

Поради:

Якщо хочете отримати пружніші та чіткіші локони, завивайте трохи вологе волосся. Так завитки будуть триматися довше.

Щоб локони мали акуратний вигляд, не розчісуйте волосся після завивання. Натомість використовуйте пальці для формування пасм, щоб зберегти об'єм і природний вигляд.

Такий спосіб завивання особливо зручний для тих, хто прагне м'яких природних хвиль без використання гарячих інструментів. Папільотки не пошкодять волосся та вони є ідеальними для регулярного використання. Завдяки простій техніці, ви можете зробити ідеальні локони навіть перед сном, а вранці насолоджуватися красивою зачіскою, не витрачаючи час на укладання.

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