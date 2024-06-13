Як завити волосся вушними паличками: лайфгак від фешнблогерки

Кучері – це красиво. Багато хто навіть спеціально робить завіювання хімічними засобами, а що, як ми скажемо, що не гірші кучері у вас вийдуть вдома і все, що для цього треба – вушна паличка.
Фешнблогерка lavdysheva показала дуже незвичний варіант завивання волосся на вушні палички. Пасма виходять дуже пружні та красиві.
Що треба:
- Вушні палички (чим більше, тим краще);
- Маленькі гумки.
Як робити:
- Намочіть волосся і добре розчешіть;
- Візьміть невелику прядку і накрутіть на вушну паличку;
- Зігніть її та защепіть гумкою так, щоб волосся не розкрутилось;
- Почекайте поки волосся висохне, або підсушіть його феном;
- Далі просто зніміть палички.
Поради:
- Чим тонші прядки ви будете брати, тим більш кучерявим вийде волосся;
- Після того, як ви зняти палички, не треба його розчісувати, просто розправте руками;
- На жаль, такий метод завивання не підійде для дуже довгого волосся.
@lavdysheva Replying to @A ♬ son original - :)
Якщо ви хочете сильніші кучері, то волосся має бути повністю мокрим, якщо лиш локони, то можете його злегка змочити водою.
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