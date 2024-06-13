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Як завити волосся вушними паличками: лайфгак від фешнблогерки

Як завити волосся вушними паличками: лайфгак від фешнблогерки

Як завити волосся вушними паличками / Фото: Credits

Кучері – це красиво. Багато хто навіть спеціально робить завіювання хімічними засобами, а що, як ми скажемо, що не гірші кучері у вас вийдуть вдома і все, що для цього треба – вушна паличка.

Фешнблогерка lavdysheva показала дуже незвичний варіант завивання волосся на вушні палички. Пасма виходять дуже пружні та красиві.

Що треба:

  • Вушні палички (чим більше, тим краще);
  • Маленькі гумки.

Як робити:

  • Намочіть волосся і добре розчешіть;
  • Візьміть невелику прядку і накрутіть на вушну паличку;
  • Зігніть її та защепіть гумкою так, щоб волосся не розкрутилось;
  • Почекайте поки волосся висохне, або підсушіть його феном;
  • Далі просто зніміть палички.

Поради:

  • Чим тонші прядки ви будете брати, тим більш кучерявим вийде волосся;
  • Після того, як ви зняти палички, не треба його розчісувати, просто розправте руками;
  • На жаль, такий метод завивання не підійде для дуже довгого волосся.
@lavdysheva Replying to @A ♬ son original - :)

Якщо ви хочете сильніші кучері, то волосся має бути повністю мокрим, якщо лиш локони, то можете його злегка змочити водою. 

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