Як завити волосся за допомогою фольги: лайфгаком ділиться блогерка

Цікавий та дієвий лайфгар, що ідеально підійде для подорожей, коли на плойку чи бігуді не вистачає місця у валізі.
Хвилясті локони – прикраса майже кожного образу. І бажана зачіска багатьох, у кого рівне волосся. Людство вигадує все нові і нові способи завивання волосся, аби вдовольнити дівочий попит.
Блогерка Sandra Garaizar на своїй сторінці поділилась новим, цікавим методом завивання на фольгу. Такий метод підійде кожній, хто їде з дому і не може взяти з собою відомий Daison, або пакет звичайних бігуді.
Отже, для завивання вам треба:
- Нарвати фольги і скрутити її у форму свитка
- Гарненько притиснути
- Зробіть необхідну, для вашого волосся, кількість свитків
- Розчешіть волосся
- Візьміть прядку і накрутіть на заготівлю
- Обережно защепіть, чи закрутіть фольгу, аби волосся не розкрутилось
- Походіть так мінімум три години, можна залишити на ніч.
Легко і швидко, з чудовим результатом. Залежно від вашого волосся, можете робити на сухе, чи мокре волосся. Можна використовувати спеціальні засоби, що допоможуть протриматись довше вашим кучерям. А якщо ви взагалі не маєте часу, а кучері мають бути вже завтра, можете накрутитись на ніч. Фольга не буде давити голову, і ніч не пройде в муках заради краси.
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