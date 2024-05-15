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Як завити волосся за допомогою фольги: лайфгаком ділиться блогерка

Як завити волосся за допомогою фольги: лайфгаком ділиться блогерка

Локони / Фото: Getty Images

Цікавий та дієвий лайфгар, що ідеально підійде для подорожей, коли на плойку чи бігуді не вистачає місця у валізі.

Хвилясті локони – прикраса  майже кожного образу. І бажана зачіска багатьох, у кого рівне волосся. Людство вигадує все нові і нові способи завивання волосся, аби вдовольнити дівочий попит.

Блогерка Sandra Garaizar на своїй сторінці поділилась новим, цікавим методом завивання на фольгу. Такий метод підійде кожній, хто їде з дому і не може взяти з собою відомий Daison, або пакет звичайних бігуді.

Отже, для завивання вам треба:

  • Нарвати фольги і скрутити її у форму свитка
  • Гарненько притиснути
  • Зробіть необхідну, для вашого волосся, кількість свитків
  • Розчешіть волосся
  • Візьміть прядку і накрутіть на заготівлю
  • Обережно защепіть, чи закрутіть фольгу, аби волосся не розкрутилось
  • Походіть так мінімум три години, можна залишити на ніч.

Легко і швидко, з чудовим результатом. Залежно від вашого волосся, можете робити на сухе, чи мокре волосся. Можна використовувати спеціальні засоби, що допоможуть протриматись довше вашим кучерям. А якщо ви взагалі не маєте часу, а кучері мають  бути вже завтра, можете накрутитись на ніч. Фольга не буде давити голову, і ніч не пройде в муках заради краси.

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