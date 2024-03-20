Як зменшити пори на обличчі: поради косметологині

Пори на обличчі можуть стати проблемою для багатьох людей, особливо для тих, хто має жирну або комбіновану шкіру. Але існують методи, які допоможуть їх візуально звузити та покращити стан шкіри.
Розмір пор закладено генетично і неможливо змінити. Ви не можете звузити пори фізично, але можете зменшити їх вигляд за допомогою деяких дій, про які розповідає косметологиня Ольга Сіра у своєму TikTok.
Зі старінням і впливом гравітації шкіра втрачає свою пружність, що призводить до розтягнення пор, яке робить їх візуально помітнішими з роками.
Що з чим робити
Ексфоліація або відлущення верхнього шару шкіри, є одним із ефективних способів зменшення вигляду розширених пор. Відлущення допомагає рівномірно вирівняти поверхню шкіри та зменшує візуально пори.
@cosmo.gray Інст: cosmo.gray #проблемнашкіра #доглядзаобличчям #доглядзаволоссям ♬ Chill Vibes - Tollan Kim
Важливо прийняти свою шкіру такою, яка вона є, із усіма її особливостями.
Обов'язково звертайтеся до дерматолога, якщо вам потрібно більше інформації про те, як доглядати за шкірою, та які продукти використовувати для вирішення конкретних проблем.
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