Як зменшити вплив стресу на шкіру: поради косметологині

В умовах сьогодення всі ми, без винятку, піддаємося впливу стресу. Його негативні наслідки впливають не лише на нервову систему, а й на стан шкіри.

Ми поспілкувалися з косметологинею клініки Mediskin, Юлією Каштановою, щоб дізнатися, як саме стрес впливає на шкіру та що варто робити, аби зменшити його негативні наслідки.

Прояви стресу на шкірі можуть бути різними: від вираженої сухості, подразнення та лущення до надмірного вироблення шкірного жиру, що спричиняє небажані висипання й запалення. Шкіра втрачає свіжий вигляд і здоровий тон, а хронічні дерматологічні проблеми, як-от акне, екзема чи себорейний дерматит, можуть загострюватися.

Повністю усунути стрес із життя складно, але можна зменшити його вплив на шкіру завдяки правильному догляду та турботі про свій внутрішній стан.

Техніки для зниження стресу

Виділення часу для себе є основою регулювання стресу й підтримання загального благополуччя. Читання книжки, догляд за садом, заняття йогою або медитацією — такі моменти не лише допомагають зменшити рівень напруги, а й стимулюють процеси регенерації, повертаючи шкірі здоровий вигляд і сяйво.

Заняття спортом

Фізична активність сприяє зниженню рівня гормонів стресу й дає змогу відволіктися від негативних думок. Регулярні заняття спортом позитивно впливають як на емоційний стан, так і на фізичне здоров'я.

Ходьба покращує настрій завдяки збільшенню кровообігу та підвищенню циркуляції крові до мозку та всього тіла. Навіть 20-хвилинна прогулянка на природі або фізичні вправи можуть значно підвищити настрій, знизити рівень стресу й підтримати загальне фізичне та емоційне здоров'я.

Здоровий сон

Стрес часто порушує режим сну, що може погіршувати стан шкіри. Для її відновлення та регенерації важливо забезпечити 7–9 годин якісного сну щоночі. Регулярний відпочинок сприяє не лише здоров'ю шкіри, а й загальному самопочуттю.

Встановлення вечірньої рутини, спрямованої на релаксацію, сприяє якісному відпочинку. Корисно приділити час спокійним заняттям, наприклад, читанню книжки або прийняттю теплої ванни, що допомагають розслабитися перед сном.

Догляд за шкірою

Що стосується догляду за обличчям, то варто розпочати з очищення: рекомендовано використовувати ніжні засоби для вмивання, які містять заспокійливі інгредієнти.

Для етапу тонізації варто обирати молочкові тонери з відновлювальними компонентами, які позитивно впливатимуть на гідроліпідну мантію шкіри: пробіотики, ніацинамід, цераміди та інші.

Для зволоження обираємо креми з антиоксидантами, церамідами та компонентами, які пришвидшують регенерацію шкіри та покращують її опірність до зовнішніх факторів впливу навколишнього середовища. Також не забуваємо про сонцезахисні засоби, адже вони захищатимуть нашу шкіру від негативного впливу сонця.

На вечірній етап зволоження можемо використовувати спеціальні нічні незмивні маски, які інтенсивно відновлюватимуть шкіру у період, коли ми спимо. Ідеально обрати засіб, який буде містити ферменти біфідобактерій, цераміди, гіалуронову кислоту та багатий перелік рослинних екстрактів, які мають заспокійливі і відновлювальні властивості.

Професійні процедури у кабінеті косметолога мають бути максимально неінвазивними та працювати на зміцнення захисного барʼєру шкіри.

Тому обирайте зволожувальні, насичувальні та заспокійливі варіанти процедур на противагу агресивним пілінгам.

Роль правильного харчування

Харчування відіграє ключову роль у підтриманні здорового вигляду шкіри. Смажені, жирні та солодкі продукти можуть викликати запалення шкіри, тому краще обирати фрукти, овочі, нежирні білки та цільнозернові продукти. Збалансований раціон, багатий на антиоксиданти, вітаміни та мінерали зміцнює захисні функції шкіри та зменшує вплив стресу на організм.

Продукти, багаті на омега-3 жирні кислоти, такі як лосось, лляне насіння та волоські горіхи, допомагають зменшити запалення та підтримують загальне здоров’я.

Необхідно також щодня пити достатню кількість води, оскільки зволоження допомагає зберігати шкіру гладкою та еластичною.

Споживання вітамінів і мінералів може забезпечити додаткові переваги для організму. Вітаміни групи B, C і D, а також натуральні добавки, такі як магній і женьшень, сприяють зменшенню рівня стресу та покращують загальне самопочуття.

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