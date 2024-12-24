Як зняти гелеве покриття у домашніх умовах не завдавши шкоди нігтям

Свіжий манікюр, виконаний з використанням гелевого покриття, акрилу чи пудри, має розкішний вигляд, але інколи доводиться думати про зняття цього покриття у домашніх умовах, коли з якихось причин немає змоги відвідати салон краси.

Процедура зняття покриття вдома потребує особливої обережності. Неправильні дії можуть пошкодити нігтьову пластину та зробити нігті слабкими. Тож видання Real Simple розповіли, як зняти манікюр вдома без шкоди для нігтів.

Що знадобиться

Щоб зняти гелеве покриття вдома, підготуйте:

Інструменти : кусачки для нігтів, ремувер для кутикули, пилочка для нігтів;

: кусачки для нігтів, ремувер для кутикули, пилочка для нігтів; Матеріали: рушник для рук, паперові рушники, ватяні кульки, 100% чистий ацетон, алюмінієва фольга, масло для кутикули.

Що робити

Процес видалення гелевого покриття, акрилу чи пудри схожий.

За допомогою кусачок для нігтів обріжте зайву довжину, якщо у вас нарощені нігті. Це зекономить час і дозволить легше працювати далі. За допомогою пилочки зніміть верхній блискучий шар лаку. Це дозволить ацетону швидше розчинити гелеве покриття. Перед обробленням ацетоном змастіть кутикулу маслом. Це допоможе захистити шкіру від пересушування. Змочіть ватяні кульки в чистому ацетоні. Прикладіть їх до нігтів. Загорніть пальці у попередньо підготовлені шматочки алюмінієвої фольги. Фольга утримує тепло, прискорюючи дію ацетону. Почекайте приблизно 10 хвилин. Зніміть фольгу та обережно видаліть розм’якшене покриття за допомогою пушера для кутикули. Якщо залишки тримаються занадто міцно, повторіть процедуру з фольгою та ацетоном.

Догляд після видалення манікюру

Після зняття штучного покриття ваші нігті потребують особливого догляду:

Нанесіть масло для кутикули, щоб відновити зволоження нігтів. Використовуйте зміцнювальний засіб для нігтів. Застосуйте крем для рук, щоб уникнути пересушування шкіри.

Поради:

Щоб уникнути пошкодження, на процес видалення варто відвести 20–30 хвилин. Не поспішайте та ретельно виконуйте всі кроки.

Гель-лак зазвичай зберігає гарний вигляд близько 2–3 тижнів, пудровий манікюр – до 5 тижнів, а акрилові нігті – до 6–8 тижнів.

Перш ніж наносити новий манікюр, дайте нігтям відновитися. Якщо вони мають ламкий чи тонкий вигляд, зачекайте, поки стануть здоровими.

Зняття гелевого покриття вдома може бути цілком безпечним і навіть зручним, якщо дотримуватись правильної техніки. Підходьте до цього процесу з терпінням і ваші нігті залишатимуться здоровими та доглянутими.

Ми також писали про те, яка форма нігтів вам пасує.

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