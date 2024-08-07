Як зробити акварельний манікюр

Зробіть манікюр з фарбою, що ніби тане на ваших нігтях.

Блогерка Sarah Haidar показала як швидко зробити ніжний та спокусливий манікюр, який ви можете відтворити самі вдома.

Що знадобиться:

Фарба (кольори та кількість ви обираєте самі);

Тоненький пензлик;

Закріплювач.

Що робити:

Попередньо підготуйте нігті до нанесення фарби;

Візьміть всю обрану вами фарбу й у довільному порядку поставте крапочки на ніготь так, щоб максимально покрити його площину;

Візьміть тоненький пензлик і поки фарба не підсохла, з його допомогою почніть поєднувати кольори між собою (див. відео);

Дати фарбі підсохнути та нанести зверху закріплювач.

Експериментуйте з кольорами та відтінками, й отримаєте ніжний або яскравий неповторний манікюр.

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