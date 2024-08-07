Як зробити акварельний манікюр

Зробіть манікюр з фарбою, що ніби тане на ваших нігтях.
Блогерка Sarah Haidar показала як швидко зробити ніжний та спокусливий манікюр, який ви можете відтворити самі вдома.
Що знадобиться:
- Фарба (кольори та кількість ви обираєте самі);
- Тоненький пензлик;
- Закріплювач.
Що робити:
- Попередньо підготуйте нігті до нанесення фарби;
- Візьміть всю обрану вами фарбу й у довільному порядку поставте крапочки на ніготь так, щоб максимально покрити його площину;
- Візьміть тоненький пензлик і поки фарба не підсохла, з його допомогою почніть поєднувати кольори між собою (див. відео);
- Дати фарбі підсохнути та нанести зверху закріплювач.
Експериментуйте з кольорами та відтінками, й отримаєте ніжний або яскравий неповторний манікюр.
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