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Як зробити акварельний манікюр

Як зробити акварельний манікюр

Як зробити акварельний манікюр / Фото: Credits

Зробіть манікюр з фарбою, що ніби тане на ваших нігтях.

Блогерка Sarah Haidar показала як швидко зробити ніжний та спокусливий манікюр, який ви можете відтворити самі вдома.

Що знадобиться:

  • Фарба (кольори та кількість ви обираєте самі);
  • Тоненький пензлик;
  • Закріплювач.

Що робити:

  • Попередньо підготуйте нігті до нанесення фарби;
  • Візьміть всю обрану вами фарбу й у довільному порядку поставте крапочки на ніготь так, щоб максимально покрити його площину;
  • Візьміть тоненький пензлик і поки фарба не підсохла, з його допомогою почніть поєднувати кольори між собою (див. відео);
  • Дати фарбі підсохнути та нанести зверху закріплювач.

Експериментуйте з кольорами та відтінками, й отримаєте ніжний або яскравий неповторний манікюр.

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