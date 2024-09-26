Як зробити бант для волосся зі звичайної хустини

На сторінці rena_goswami_ фешнблогерка поділилася чудовим лайфгаком, як перетворити звичайну хустину чи бандану на стильну прикрасу для волосся у формі банту.

Вам знадобиться:

Хустина (бандана);

Гумка;

Шпилька.

Що робити:

Розгорніть хустину та складіть її навпіл, кут до кута;

Знову складіть хустину навпіл, з'єднавши кут з рівною стороною;

Складіть хустину ще два рази навпіл;

Поставте палець посередині складеної хустини. Потім згорніть кінчики навхрест, щоб створити ефект банту;

На середину отриманої конструкції натягніть гумку. Це допоможе зафіксувати ваш бант;

Надіньте шпильку на гумку, щоб закріпити прикрасу;

Розправте бант, щоб він виглядав акуратно та стильно.

Ви можете використовувати різні кольори та візерунки хусток, щоб створити свій індивідуальний стиль. Легка та м’яка хустка не буде тиснути на голову, на відміну від багатьох важких аксесуарів. Таким бантиком ви можете прикрасити майже кожну свою зачіску.

Цей простий і стильний спосіб прикрасити волосся не лише підкреслить вашу індивідуальність, але й дозволить вам експериментувати з різними образами.

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