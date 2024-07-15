Як зробити чарівну зачіску на волосся середньої довжини

Швидка та проста, але надзвичайно елеганта зачіска, що ідеально підійде для жаркого сонячного літа.

Фешблогерка kaittnnicolee показала своїм підписникам як швидко зробити чарівну зачіску на волосся середньої довжини.

Що робити:

Розчешіть волосся і зробіть посередині проділ;

Візьміть невелике пасмо біля обличчя, почніть його скручувати жгутом, рухаючись назад і підбираючи нові пасма;

Ззаду закріпить волосся гумкою;

Так само зробіть з іншого боку;

Потім два хвостики ззаду зберіть в один, але не витягайте його повністю, щоб у вас вийшов пучок, який ви закріпите звичайною гумкою трохи більшого розміру.

З переду біля обличчя можна залишити декілька пасм.

Гарна зачіска, яку ви можете швидко зробити, вона буде добре триматися і вам не буде так жарко під спекотним літнім сонцем.

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