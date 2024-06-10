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Як зробити цікавий дизайн нігтів за допомогою звичайної губки

Як зробити цікавий дизайн нігтів за допомогою звичайної губки

Як зробити дизайн нігтів за допомогою губки / Фото: Credits

Це один з видів градієнтного манікюру, який має класний вигляд на нігтях.

На своїй сторінці Instagram фешнблогерка Jaína Soares показує, як робити стильний та креативний дизайн манікюру в домашніх умовах, за лічені хвилини, а результат буде не гірший за салонний манікюр.

Що знадобиться:

  • Губка (краще взяти кухонну);
  • Фарба для нігтів (два кольори);
  • Вата;
  • Дерев’яна паличка.

Що робити:

  • Відріжте шматочок губки за розмірами ваших нігтів;
  • По периметру нанесіть на губку фарбу темнішого кольору;
  • У середину нанесіть фарбу світлішого відтінку;
  • На підготовлений заздалегідь ніготь почніть обережно вбивати губкою фарбу.
  • Фарба має покрити весь ніготь;
  • Все це треба повторити на інших нігтях;
  • За необхідності, додавайте фарбу на губку;
  • За допомогою вати та палички приберіть фарбу з пальців, очистивши повністю шкіру. Можна використовувати рідину для знаття фарби;
  • Коли фарба висохне, нанесіть зверху закріплювач.

Фарбу на губку ви можете наносити у довільному порядку та формі. Замість темнішого квадрата і світлішої середини, можна наносити фарбу шарами, та використати більше відтінків, аби на нігтях один колір переходив в інший.

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