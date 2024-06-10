Як зробити цікавий дизайн нігтів за допомогою звичайної губки

Це один з видів градієнтного манікюру, який має класний вигляд на нігтях.
На своїй сторінці Instagram фешнблогерка Jaína Soares показує, як робити стильний та креативний дизайн манікюру в домашніх умовах, за лічені хвилини, а результат буде не гірший за салонний манікюр.
Що знадобиться:
- Губка (краще взяти кухонну);
- Фарба для нігтів (два кольори);
- Вата;
- Дерев’яна паличка.
Що робити:
- Відріжте шматочок губки за розмірами ваших нігтів;
- По периметру нанесіть на губку фарбу темнішого кольору;
- У середину нанесіть фарбу світлішого відтінку;
- На підготовлений заздалегідь ніготь почніть обережно вбивати губкою фарбу.
- Фарба має покрити весь ніготь;
- Все це треба повторити на інших нігтях;
- За необхідності, додавайте фарбу на губку;
- За допомогою вати та палички приберіть фарбу з пальців, очистивши повністю шкіру. Можна використовувати рідину для знаття фарби;
- Коли фарба висохне, нанесіть зверху закріплювач.
Фарбу на губку ви можете наносити у довільному порядку та формі. Замість темнішого квадрата і світлішої середини, можна наносити фарбу шарами, та використати більше відтінків, аби на нігтях один колір переходив в інший.
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