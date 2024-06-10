Як зробити цікавий дизайн нігтів за допомогою звичайної губки

Це один з видів градієнтного манікюру, який має класний вигляд на нігтях.

На своїй сторінці Instagram фешнблогерка Jaína Soares показує, як робити стильний та креативний дизайн манікюру в домашніх умовах, за лічені хвилини, а результат буде не гірший за салонний манікюр.

Що знадобиться:

Губка (краще взяти кухонну);

Фарба для нігтів (два кольори);

Вата;

Дерев’яна паличка.

Що робити:

Відріжте шматочок губки за розмірами ваших нігтів;

По периметру нанесіть на губку фарбу темнішого кольору;

У середину нанесіть фарбу світлішого відтінку;

На підготовлений заздалегідь ніготь почніть обережно вбивати губкою фарбу.

Фарба має покрити весь ніготь;

Все це треба повторити на інших нігтях;

За необхідності, додавайте фарбу на губку;

За допомогою вати та палички приберіть фарбу з пальців, очистивши повністю шкіру. Можна використовувати рідину для знаття фарби;

Коли фарба висохне, нанесіть зверху закріплювач.

Фарбу на губку ви можете наносити у довільному порядку та формі. Замість темнішого квадрата і світлішої середини, можна наносити фарбу шарами, та використати більше відтінків, аби на нігтях один колір переходив в інший.

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