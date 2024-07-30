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Як зробити цікавий хвіст на кучеряве волосся

Як зробити цікавий хвіст на кучеряве волосся

Як зробити цікавий хвіст / Фото: Credits

Якщо ви власниця кучерявого волосся і не завжди можете дати йому раду, ця зачіска саме для вас.

Фешнблогерка Candace Stuller показала своїм читачам як легко та швидко зробити цікаву зачіску на кучеряве волосся.

Що вам знадобиться:

  • 2 маленькі гумки;
  • 1 велика гумка.

Що робити:

  • Розділіть волосся на три пасма: по одному невеликому, біля обличчя й одне основне, посередині;
  • Кожне пасмо защепіть гумкою;
  • Візьміть бокове пасмо, розділіть його навпіл і скрутіть спіряллю, потім, просуньте у пасмо основний хвіст (як на відео);
  • Те саме зробіть з пасмом з іншого боку;
  • За необхідності можете підтягнути гумки, щоб хвіст краще тримався.

Цей чарівний хвіст буде триматися весь день, а ви матимете надзвичайно красивий вигляд.

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