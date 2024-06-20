Як зробити цікавий хвіст: зачіска на довге волосся від фешнблогерки

Якщо вам треба швидко і красиво прибрати волосся, то ця зачіска саме для вас.
Довге доглянуте волосся – це красиво, але часто буває так, що красиві зачіски на нього дуже складно робити.Тож сьогодні пропонуємо елегантний і цікавий варіант звичного і всім нам знайомого хвостика.
Фешнблогерка Faery Wigs by Daisy в одному зі своїх відео перевірила цікавий лайфгак для зачіски на довге волосся.
Що знадобиться:
- Тоненька гумка.
Що робити:
- Зробіть проділ посередині;
- Підберіть волосся біля обличчя та заплетіть дві коси, з двох сторін;
- Защепіть дві коси однією гумкою позаду;
- Переверніть коси навхрест і волосся, що залишилось, просуньте між ними (як на відео);
- За необхідності, можна трохи підтягнути гумку.
Така зачіска гарно пасуватиме і на рівне, і на кучеряве волосся.
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