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Як зробити цікавий хвіст: зачіска на довге волосся від фешнблогерки

Як зробити цікавий хвіст: зачіска на довге волосся від фешнблогерки

Зачіска на довге волосся / Фото: Credits

Якщо вам треба швидко і красиво прибрати волосся, то ця зачіска саме для вас.

Довге доглянуте волосся – це красиво, але часто буває так, що красиві зачіски на нього дуже складно робити.Тож сьогодні пропонуємо елегантний і цікавий варіант звичного і всім нам знайомого хвостика.

Фешнблогерка Faery Wigs by Daisy в одному зі своїх відео перевірила цікавий лайфгак для зачіски на довге волосся.

Що знадобиться:

  • Тоненька гумка.

Що робити:

  • Зробіть проділ посередині;
  • Підберіть волосся біля обличчя та заплетіть дві коси, з двох сторін;
  • Защепіть дві коси однією гумкою позаду;
  • Переверніть коси навхрест і волосся, що залишилось, просуньте між ними (як на відео);
  • За необхідності, можна трохи підтягнути гумку.

Така зачіска гарно пасуватиме і на рівне, і на кучеряве волосся.

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