Як зробити цікавий квітковий манікюр

Квітковий принт на нігтях додасть вашому образу ніжності та жіночності.
На сторінці The Beauty Allure показали як зробити ніжний літній флористичний принт на нігтях.
Вам знадобиться:
- Фарба(колір: бузковий, білий, зелений та червоний);
- Сірники;
- Голка;
- Зубочистка;
- Закріплювач.
Що робити:
- Покрийте ніготь фарбою бузкового кольору;
- За допомогою сірника поставте з одного краю нігтя п’ять маленьких крапочок білого кольору, об'єднавши їх ще однією, ніби серединкою. Візуально вони мають нагадувати квіточку;
- Зробіть ще дві такі квітки недалеко одна від одної;
- За допомогою голки та зеленої фарби об’єднайте між собою квіти "стеблом", а потім, знову за допомогою голки, домалюйте до стебла маленькі листочки:
- За допомогою зубочистки та червоної фарби поставте у середину кожної квітки краплинку, яка стане серединкою;
- Зверху нанесіть на ніготь закріплювач.
Готово!
Колір фарби ви можете обрати на власний розсуд, також ви можете змінити кількість квітів і їх візуальність.
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