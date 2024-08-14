Як зробити цікавий квітковий манікюр

Квітковий принт на нігтях додасть вашому образу ніжності та жіночності.

На сторінці The Beauty Allure показали як зробити ніжний літній флористичний принт на нігтях.

Вам знадобиться:

Фарба(колір: бузковий, білий, зелений та червоний);

Сірники;

Голка;

Зубочистка;

Закріплювач.

Що робити:

Покрийте ніготь фарбою бузкового кольору;

За допомогою сірника поставте з одного краю нігтя п’ять маленьких крапочок білого кольору, об'єднавши їх ще однією, ніби серединкою. Візуально вони мають нагадувати квіточку;

Зробіть ще дві такі квітки недалеко одна від одної;

За допомогою голки та зеленої фарби об’єднайте між собою квіти "стеблом", а потім, знову за допомогою голки, домалюйте до стебла маленькі листочки:

За допомогою зубочистки та червоної фарби поставте у середину кожної квітки краплинку, яка стане серединкою;

Зверху нанесіть на ніготь закріплювач.

Готово!

Колір фарби ви можете обрати на власний розсуд, також ви можете змінити кількість квітів і їх візуальність.

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