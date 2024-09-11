Як зробити цікавий манікюр вологим спонжем

Цей метод легко повторити в домашніх умовах і для створення красивого манікюру вам не знадобиться багато вмінь і навичок.
На сторінці Lights Lacquer показали цікавий метод нанесення фарби на нігті за допомогою вологого спонжа.
Що знадобиться:
- Фарба (два кольори);
- Спонж;
- Вода;
- Закріплювач.
Що робити:
- Гарно змочіть спонж у воді. У розмірах він має збільшитися майже у двічі. Відіжміть його;
- На одній зі сторін спонжа нанесіть смужку фарби. Її довжина буде залежати від довжини ваших нігтів;
- По контуру обведіть смужку іншим кольором;
- Почніть промочувати ніготь фарбою. У вас має вийти візерунок: у центрі один колір, який градієнтом переходить в інший;
- Зверху нанесіть закріплювач.
Ви можете використовувати різні візерунки для створення градієнтів на спонжі, які потім будете переносити на ніготь. Можна також експериментувати з кольорами та їхньою кількістю.
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