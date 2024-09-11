Як зробити цікавий манікюр вологим спонжем

Цей метод легко повторити в домашніх умовах і для створення красивого манікюру вам не знадобиться багато вмінь і навичок.

На сторінці Lights Lacquer показали цікавий метод нанесення фарби на нігті за допомогою вологого спонжа.

Що знадобиться:

Фарба (два кольори);

Спонж;

Вода;

Закріплювач.

Що робити:

Гарно змочіть спонж у воді. У розмірах він має збільшитися майже у двічі. Відіжміть його;

На одній зі сторін спонжа нанесіть смужку фарби. Її довжина буде залежати від довжини ваших нігтів;

По контуру обведіть смужку іншим кольором;

Почніть промочувати ніготь фарбою. У вас має вийти візерунок: у центрі один колір, який градієнтом переходить в інший;

Зверху нанесіть закріплювач.

Ви можете використовувати різні візерунки для створення градієнтів на спонжі, які потім будете переносити на ніготь. Можна також експериментувати з кольорами та їхньою кількістю.

Читайте також: