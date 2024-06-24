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Як зробити цікавий манікюр вушною паличкою: розповідає майстриня манікюру

Як зробити цікавий манікюр вушною паличкою: розповідає майстриня манікюру

Як зробити цікавий манікюр вушною паличкою / Фото: Credits

Поділимось з вами лайфгаком, як легко та самостійно намалювати зоряне небо у себе на нігтях.

Майстриня з манікюру Muskan Verma записала для своїх підписників цікаве відео, в якому показала, як за допомогою підручних засобів зробити фантастичний манікюр нічного зоряного неба.

Вам знадобиться:

  • Фарба чорного та білого кольорів;
  • Вушні палички;
  • Зубочистка;
  • Тоненький пензлик.

Що робити:

  • Нанесіть на вушну паличку чорну фарбу та почніть наносити її на ніготь промокаючими рухами;
  • Не треба наносити фарбу на всю поверхню нігтя, лише до половини;
  • Потім  зробіть все те саме, але з білою фарбою. Візуально робить маленькі хмарки;
  • За допомогою тоненького пензлика і білої фарби намалюйте у різних місцях хрестики;
  • На одному з нігтів спробуйте зобразити місяць;
  • За допомогою зубочистки всередину кожного хрестика поставте крапочку білої фарби. Тепер вони мають нагадувати зірки;
  • Також, на ваш розсуд, за допомогою зубочистки поставте на нігтях білі крапочки, це будуть зірки;
  • Зверху покрийте нігті прозорою фарбою

Цікавий, красивий та простий манікюр, який можна зробити вдома не лише звичайними фарбами, а й гелем.

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