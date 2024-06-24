Як зробити цікавий манікюр вушною паличкою: розповідає майстриня манікюру

Поділимось з вами лайфгаком, як легко та самостійно намалювати зоряне небо у себе на нігтях.
Майстриня з манікюру Muskan Verma записала для своїх підписників цікаве відео, в якому показала, як за допомогою підручних засобів зробити фантастичний манікюр нічного зоряного неба.
Вам знадобиться:
- Фарба чорного та білого кольорів;
- Вушні палички;
- Зубочистка;
- Тоненький пензлик.
Що робити:
- Нанесіть на вушну паличку чорну фарбу та почніть наносити її на ніготь промокаючими рухами;
- Не треба наносити фарбу на всю поверхню нігтя, лише до половини;
- Потім зробіть все те саме, але з білою фарбою. Візуально робить маленькі хмарки;
- За допомогою тоненького пензлика і білої фарби намалюйте у різних місцях хрестики;
- На одному з нігтів спробуйте зобразити місяць;
- За допомогою зубочистки всередину кожного хрестика поставте крапочку білої фарби. Тепер вони мають нагадувати зірки;
- Також, на ваш розсуд, за допомогою зубочистки поставте на нігтях білі крапочки, це будуть зірки;
- Зверху покрийте нігті прозорою фарбою
Цікавий, красивий та простий манікюр, який можна зробити вдома не лише звичайними фарбами, а й гелем.
Читайте також:
- Як зробити французький манікюр за допомогою спонжа: незвичний лайфгак з TikTok
- Як зробити цікавий дизайн нігтів за допомогою звичайної губки
- Як зробити морський дизайн нігтів