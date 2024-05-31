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Як зробити цікавий та оригінальний пучок: поради фешнблогерки

Як зробити цікавий та оригінальний пучок: поради фешнблогерки

Цікавий та оригінальний пучок / Фото: Credits

Така зачіска ідеально підійде власницям середньої довжини волосся, а для того, щоб зробити її вам треба п'ять хвилин.

Цікава та проста зачіска, яку легко та швидко зробити вдома, аби волосся не заважало і мало охайний та оригінальний вигляд.

Фешнблогерка Audrey у своєму TikTok завжди показує, як зробити прості та елегантні зачіски на швидку руку. В одному зі своїх останніх відео вона продемонструвала, як зробити оригінальний пучок.

Вам знадобиться лише декілька маленьких гумок.

  • Добре розчешіть волосся. Можна зробити проділ, а можна зачесати волосся назад, як вам більше личить.
  • Візьміть частину волосся з лоба  і защепіть на маківці так, ніби просто прибрали чубчик;
  • Далі підберіть ще трохи пасма біля обличчя і гумкою защепіть позаду, як “Мальвінку”, захопивши попередній хвіст;
  • Повторіть таку дію ще раз, послідовно підбираючи пасма від обличчя і защіплюючи їх гумкою позаду. У вас мають виходити хвостик за хвостиком (як на відео);
  • В кінці, підібравши все волосся, останній хвостик не витягайте повністю, лиш на половину. Хвостик, що не витягли, розділіть на дві частини, трохи підкрутіть їх пальцями й обкрутіть ними хвіст, ховаючи гумку;
  • Обережно зафіксуйте, аби зачіска не розвалилась.
@audreyanne.j Save for inspo #hairstyle #hairtutorial #hair #bun ♬ Back on 74 - Stan :)

Кожен хвостик можна трохи підтягнути та розпушити, це додасть об'єму вашій зачісці.

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