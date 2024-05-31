Як зробити цікавий та оригінальний пучок: поради фешнблогерки

Така зачіска ідеально підійде власницям середньої довжини волосся, а для того, щоб зробити її вам треба п'ять хвилин.

Цікава та проста зачіска, яку легко та швидко зробити вдома, аби волосся не заважало і мало охайний та оригінальний вигляд.

Фешнблогерка Audrey у своєму TikTok завжди показує, як зробити прості та елегантні зачіски на швидку руку. В одному зі своїх останніх відео вона продемонструвала, як зробити оригінальний пучок.

Вам знадобиться лише декілька маленьких гумок.

Добре розчешіть волосся. Можна зробити проділ, а можна зачесати волосся назад, як вам більше личить.

Візьміть частину волосся з лоба і защепіть на маківці так, ніби просто прибрали чубчик;

Далі підберіть ще трохи пасма біля обличчя і гумкою защепіть позаду, як “Мальвінку”, захопивши попередній хвіст;

Повторіть таку дію ще раз, послідовно підбираючи пасма від обличчя і защіплюючи їх гумкою позаду. У вас мають виходити хвостик за хвостиком (як на відео);

В кінці, підібравши все волосся, останній хвостик не витягайте повністю, лиш на половину. Хвостик, що не витягли, розділіть на дві частини, трохи підкрутіть їх пальцями й обкрутіть ними хвіст, ховаючи гумку;

Обережно зафіксуйте, аби зачіска не розвалилась.

Кожен хвостик можна трохи підтягнути та розпушити, це додасть об'єму вашій зачісці.

Читайте також: