Як зробити цікавий та оригінальний пучок: поради фешнблогерки

Така зачіска ідеально підійде власницям середньої довжини волосся, а для того, щоб зробити її вам треба п'ять хвилин.
Цікава та проста зачіска, яку легко та швидко зробити вдома, аби волосся не заважало і мало охайний та оригінальний вигляд.
Фешнблогерка Audrey у своєму TikTok завжди показує, як зробити прості та елегантні зачіски на швидку руку. В одному зі своїх останніх відео вона продемонструвала, як зробити оригінальний пучок.
Вам знадобиться лише декілька маленьких гумок.
- Добре розчешіть волосся. Можна зробити проділ, а можна зачесати волосся назад, як вам більше личить.
- Візьміть частину волосся з лоба і защепіть на маківці так, ніби просто прибрали чубчик;
- Далі підберіть ще трохи пасма біля обличчя і гумкою защепіть позаду, як “Мальвінку”, захопивши попередній хвіст;
- Повторіть таку дію ще раз, послідовно підбираючи пасма від обличчя і защіплюючи їх гумкою позаду. У вас мають виходити хвостик за хвостиком (як на відео);
- В кінці, підібравши все волосся, останній хвостик не витягайте повністю, лиш на половину. Хвостик, що не витягли, розділіть на дві частини, трохи підкрутіть їх пальцями й обкрутіть ними хвіст, ховаючи гумку;
- Обережно зафіксуйте, аби зачіска не розвалилась.
@audreyanne.j Save for inspo #hairstyle #hairtutorial #hair #bun ♬ Back on 74 - Stan :)
Кожен хвостик можна трохи підтягнути та розпушити, це додасть об'єму вашій зачісці.
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