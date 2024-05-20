Як зробити цікаву та грайливу "Мальвінку": розповіла фешнблогерка

Максимально простий та швидкий спосіб зробити оригінальну зачіску, що підкреслить ваш образ.

Така зачіска чудово підійде на різні випадки життя. Вона досить стримана для роботи та достатню грайлива, аби піти на побачення і зачарувати всіх навкруги.

На своїй сторінці в Instagram фешнблогерка Virgínia Martuchello продемонструвала цікавий та простий спосіб створити гарну зачіску за допомогою лише двох гумок.

Як зробити:

Візьміть гумки та протягніть їх одна в одну, щоб між ними вийшов вузол;

Підберіть волосся з лиця, з одного боку, як ніби робите "Мальвінку" та зробіть хвостик, трохи вище потилиці;

З іншого боку зробіть все так само;

У вас вийде два хвостики, об’єднані гумками;

Відтягніть трохи гумки, та через низ простягніть два хвостики;

У вас вийде один хвостик, можете його трохи підтягнути (як показано на відео)

Завжди можна додати трохи креативу та родзинки у звичайні речі, й у вас вже не традиційна "Мальвінка", як мама чи бабуся робили в дитинстві, а її оригінальний варіант.

До речі, нещодавно ми писали про ще один «Цікавий та оригінальний спосіб зробити "Мальвінку": розповідає фешн-блогерка»

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