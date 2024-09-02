Як зробити цікаву зачіску для школи та університету

Робочими та навчальними ранками хочеться зробити якусь швидку зачіску, яка б добре трималася та мала гарний вигляд.

Фешнблогерка Audrey Anne Jean показала своїм підписникам, як зробити чарівну зачіску, яка пасуватиме на всі випадки життя.

Що робити:

Розчешіть волосся, підберіть його зверху, біля обличчя та трошки на маківці;

Заплетіть пасмо в косу та закріпіть її невеликою гумкою;

Волосся, що залишилося, зафіксуйте у хвостик;

Косу трохи "розпушіть", щоб додати обʼєму та просуньте хвостик між плетінням;

Розділіть хвостик навпіл і завʼяжіть вузол зверху гумки;

За допомогою іншої гумки та шпильок зафіксуйте зачіску. У вас має вийти пучок.

За необхідності можете використати спеціальний спрей для фіксації, щоб зачіска краще трималася.

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