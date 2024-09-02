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Як зробити цікаву зачіску для школи та університету

Як зробити цікаву зачіску для школи та університету

Як зробити цікаву зачіску для школи та інституту / Фото: Credits

Робочими та навчальними ранками хочеться зробити якусь швидку зачіску, яка б добре трималася та мала гарний вигляд.

Фешнблогерка Audrey Anne Jean показала своїм підписникам, як зробити чарівну зачіску, яка пасуватиме на всі випадки життя.

Що робити:

  • Розчешіть волосся, підберіть його зверху, біля обличчя та трошки на маківці;
  • Заплетіть пасмо в косу та закріпіть її невеликою гумкою;
  • Волосся, що залишилося, зафіксуйте у хвостик;
  • Косу трохи "розпушіть", щоб додати обʼєму та просуньте хвостик між плетінням;
  • Розділіть хвостик навпіл і завʼяжіть вузол зверху гумки;
  • За допомогою іншої гумки та шпильок зафіксуйте зачіску. У вас має вийти пучок.

За необхідності можете використати спеціальний спрей для фіксації, щоб зачіска краще трималася. 

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