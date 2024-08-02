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Як зробити цікаву зачіску на середню довжину волосся

Як зробити цікаву зачіску на середню довжину волосся

Як зробити цікаву зачіску / Фото: Credits

Зробіть цю чарівну зачіску, коли збираєтесь на прогулянку чи побачення і ви зачаруєте усіх навкруги.

Фешнблогерка kaittnnicolee показала як зробити гарну та грайливу зачіску всього за декілька хвилин.

Що знадобиться:

  • 6 маленьких гумок

Що робити:

  • Розчешіть волосся і зробіть проділ посередині;
  • З одного боку підберіть пасмо волосся від обличчя десь до середини маківки та зробіть хвостик;
  • Потім від хвостика заплетіть косу;
  • Все так само повторіть з іншого боку;
  • Далі, з-під хвостика візьміть невелике пасмо волосся і заплетіть косу (як на відео).

Це ідеальна зачіска, яка додасть вашому образу грайливості та безтурботності.

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