Як зробити цікаву зачіску на середню довжину волосся

Зробіть цю чарівну зачіску, коли збираєтесь на прогулянку чи побачення і ви зачаруєте усіх навкруги.

Фешнблогерка kaittnnicolee показала як зробити гарну та грайливу зачіску всього за декілька хвилин.

Що знадобиться:

6 маленьких гумок

Що робити:

Розчешіть волосся і зробіть проділ посередині;

З одного боку підберіть пасмо волосся від обличчя десь до середини маківки та зробіть хвостик;

Потім від хвостика заплетіть косу;

Все так само повторіть з іншого боку;

Далі, з-під хвостика візьміть невелике пасмо волосся і заплетіть косу (як на відео).

Це ідеальна зачіска, яка додасть вашому образу грайливості та безтурботності.

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