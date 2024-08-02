Як зробити цікаву зачіску на середню довжину волосся

Зробіть цю чарівну зачіску, коли збираєтесь на прогулянку чи побачення і ви зачаруєте усіх навкруги.
Фешнблогерка kaittnnicolee показала як зробити гарну та грайливу зачіску всього за декілька хвилин.
Що знадобиться:
- 6 маленьких гумок
Що робити:
- Розчешіть волосся і зробіть проділ посередині;
- З одного боку підберіть пасмо волосся від обличчя десь до середини маківки та зробіть хвостик;
- Потім від хвостика заплетіть косу;
- Все так само повторіть з іншого боку;
- Далі, з-під хвостика візьміть невелике пасмо волосся і заплетіть косу (як на відео).
Це ідеальна зачіска, яка додасть вашому образу грайливості та безтурботності.
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