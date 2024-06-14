Як зробити цікаву зачіску з хустиною: розповідає фешнблогерка

Проста та водночас романтична зачіска на довге волосся, яку можна зробити за лічені хвилини.

Цього літа хустина – обов’язковий атрибут вашого гардероба та стиля. Проста річ, яка може стати прикрасою образа або його практичним елементом. Фешнблогерка Yana’s HAIRSTYLES записала для своїх підписників цікавий відео лайфгак, як зробити ніжну зачіску з банданою або хустиною. Жодних підручних засобів не знадобиться.

Що робити:

Розчешіть волосся і зробіть проділ;

Візьміть два пасма від обличчя, ніби хочете зробити "Мальвінку";

Складіть хустину навпіл і скрутіть, ззаду зав’яжіть нею пасма;

Потім візьміть ще два і знову зав’яжіть хустиною;

Зробіть стільки вузлів, скільки дозволить довжина хустини;

Ваша зачіска має нагадувати заплетену "Мальвінку".

Просто, красиво та елегантно, ця зачіска стане прекрасним доповненням вашого образу, а ви будете в тренді, адже зачіски з хустинами зараз дуже популярні.

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