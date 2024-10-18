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Як зробити цікаву зачіску з легкою недбалістю

Як зробити цікаву зачіску з легкою недбалістю

Як зробити цікаву зачіску з легкою недбалістю / Фото: Credits

У світі моди та краси завжди актуальними залишаються зачіски, які мають стильний вигляд і не вимагають багато часу на виконання.

Одна з таких зачісок — легка недбала коса, яка підійде для будь-якої ситуації. На сторінці lindseyraemyers фешнблогерка показала як просто та швидко зробити цікаву зачіску з легкою недбалістю. Вам знадобиться лише декілька хвилин та дві гумки.

Що робити:

  1. Зробіть два хвости. Проділ не обов'язково має бути рівним;
  2. Спустіть трохи гумку, розділіть волосся навпіл і просуньте її через верх;
  3. Знову трохи стягніть гумку, поділіть пасмо навпіл і просуньте гумку;
  4. Робіть так до кінця волосся та повторіть те саме з іншого боку;
  5. За необхідності, можна трохи розпушити "косу" додавши їй обʼєм.
  6. Спереду, можете залишити пасма біля обличчя.
@lindseyraemyers fishtail hack #hairstyle #hairtutorial #fishtailbraid #hairtutorials ♬ somebody else - tucker

Завдяки простим крокам і мінімуму зусиль ви можете створити стильну зачіску з легкою недбалістю, яка підходить для будь-якої нагоди — від зустрічі з друзями до романтичної вечері.

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