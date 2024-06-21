Як зробити цікаву зачіску зі стрічкою: секрет фешнблогерки

Пропонуємо вам цікаву ідею надзвичайно елегантної та грайливої зачіски, яку легко зробити за пару хвилин у себе вдома.
Фешнблогерка bilintinamakeup в одному зі своїх останніх відео показала просту та милу зачіску, що пасуватиме на різну довжину волосся.
Вам знадобиться:
- Дві маленькі гумки;
- Стрічка.
Що робити:
- Розчешіть волосся та зробіть посередині проділ;
- Візьміть по два пасма від обличчя і кожне защепіть гумкою, але не стягуйте;
- Кожну прядку розділіть навпіл і через низ просуньте гумку;
- Візьміть стрічку і просуньте її між цими двома пасмами;
- Зав'яжіть стрічку позаду на красивий бантик.
У вас має вийти "Мальвінка" зі стрічкою.
Поради:
Замість стрічки можна використати хустину або бандану.
Така зачіска чудово доповнить ваш образ і зробить його максимально милим та жіночним.
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