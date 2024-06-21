Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як зробити цікаву зачіску зі стрічкою: секрет фешнблогерки

Як зробити цікаву зачіску зі стрічкою: секрет фешнблогерки

Як зробити цікаву зачіску зі стрічкою / Фото: Credits

Пропонуємо вам цікаву ідею надзвичайно елегантної та грайливої зачіски, яку легко зробити за пару хвилин у себе вдома.

Фешнблогерка bilintinamakeup в одному зі своїх останніх відео показала просту та милу зачіску, що пасуватиме на різну довжину волосся.

Вам знадобиться:

  • Дві маленькі гумки;
  • Стрічка.

Що робити:

  • Розчешіть волосся та зробіть посередині проділ;
  • Візьміть по два пасма від обличчя і кожне защепіть гумкою, але не стягуйте;
  • Кожну прядку розділіть навпіл і через низ просуньте гумку;
  • Візьміть стрічку і просуньте її між цими двома пасмами;
  • Зав'яжіть стрічку позаду на красивий бантик.

У вас має вийти "Мальвінка" зі стрічкою.

Поради:

Замість стрічки можна використати хустину або бандану.

Така зачіска чудово доповнить ваш образ і зробить його максимально милим та жіночним.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація