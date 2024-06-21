Як зробити цікаву зачіску зі стрічкою: секрет фешнблогерки

Пропонуємо вам цікаву ідею надзвичайно елегантної та грайливої зачіски, яку легко зробити за пару хвилин у себе вдома.

Фешнблогерка bilintinamakeup в одному зі своїх останніх відео показала просту та милу зачіску, що пасуватиме на різну довжину волосся.

Вам знадобиться:

Дві маленькі гумки;

Стрічка.

Що робити:

Розчешіть волосся та зробіть посередині проділ;

Візьміть по два пасма від обличчя і кожне защепіть гумкою, але не стягуйте;

Кожну прядку розділіть навпіл і через низ просуньте гумку;

Візьміть стрічку і просуньте її між цими двома пасмами;

Зав'яжіть стрічку позаду на красивий бантик.

У вас має вийти "Мальвінка" зі стрічкою.

Поради:

Замість стрічки можна використати хустину або бандану.

Така зачіска чудово доповнить ваш образ і зробить його максимально милим та жіночним.

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