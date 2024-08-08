Як зробити дивовижну зачіску з пучком

Лише одна гумка забезпечить вам чарівну зачіску на цілий день.

На сторінці WIMBERLY’S | BEAUTY BAR показали як за допомогою лише однієї гумки зробити чарівний пучок, який нагадує тугий Брецель.

Як зробити:

Зберіть своє волосся, ніби робите хвіст і тримайте його лівою рукою, якщо ви правша (лівша, то робіть навпаки);

Потім почніть протягувати волосся у гумку, але не витягуйте хвіст;

Обережно підберіть його правою рукою і через верх скрутіть його з гумкою, все ще тримаючи хвіст лівою рукою, не відпускайте її;

Потім, правою рукою, ніби збираючись зробити ще один оберт хвостиком, ви захоплюєте рукою весь пучок, відпускаючи ліву руку;

За допомогою лівої руки зніміть гумку з правої та закріпіть пучок;

Можете трохи підтягнути гумку і розпушити волосся, щоб пучок став більш об’ємний.

Можливо, у вас не вийде все з першого разу, але вже на третій, все буде добре і ви будете робити таку зачіску за 15 секунд.

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