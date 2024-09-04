Як зробити елегантну зачіску з хустиною

Якщо ви — власниця тонкого волосся, ця зачіска з хустиною додасть йому максимального обʼєму.

На сторінці Diyhairschool показали, як за допомогою простої зачіски з хустиною додати обʼєм волоссю та мати чарівний вигляд.

Що робити:

Зробіть невисокий хвіст і зверху гумки завʼяжіть хустину (вузол не затягуйте);

Стягніть хустку до кінчика хвоста та затягніть вузол;

Почніть скручувати хвіст, намотуючи волосся на вузол хустини;

Коли ви дійдете до гумки, зав'яжіть знизу ще один вузол хустиною, щоб зачіска не розпалася. У вас має вийти пучок;

Можете трохи розпушити волосся, додавши йому обʼєм.

Читачі у захваті від цієї зачіски. Багато хто зазначив, що вона легко виходить з першого разу.

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