Як зробити елегантну зачіску з вузликів

Якщо ви хочете зробити стильну та жіночну зачіску на довге волосся, зачіска з вузликів — ідеальний вибір.
На сторінці anna_strigl показали, як зробити дивовижну та симпатичну зачіску на довге волосся.
Що робити:
- Зробіть проділ посередині та гарно розчешіть волосся;
- Біля вух розділіть волосся, підібравши пасмо біля обличчя. Зробіть це з двох боків;
- Від волосся, що позаду, відділіть невелике пасмо та через низ заведіть його за пасмо біля обличчя однією рукою, іншої тримайте його кінчик. Далі просто зробіть вузол цим пасмом;
- Хвостик вузла можете тримати у роті, якщо самостійно робите зачіску чи зафіксуйте шпилькою. Головне, щоб вузол не розвʼязався;
- Потім знову беріть пасмо та навʼязуйте його вузлом на інше. Зробіть стільки вузлів, скільки забажаєте (авторка зробила шість вузлів) та повторіть все так само з іншого боку;
- Візьміть пасмо, на якому навʼязані вузли, та зафіксуйте позаду, зробивши "Мальвінку".
Поради:
- Якщо у вас неслухняне волосся, використовуйте фіксатор, щоб забезпечити стійкість зачіски.
- Можна додати декоративні шпильки чи квіти, щоб надати зачісці ще більше елегантності.
- Експериментуйте з кількістю вузлів, їхнім розташуванням або навіть з типом волосся — локони чи рівне волосся матимуть різний вигляд.
Зачіска з вузликів — це стильний спосіб підкреслити вашу індивідуальність і додати нотку елегантності до повсякденного образу.
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