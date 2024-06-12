Як зробити французький манікюр за допомогою спонжа: незвичний лайфгак з TikTok

Якщо хочеться зробити французький манікюр, а від руки рівна лінія не виходить і трафарету поруч немає, вам на допомогу прийде звичайний спонж для макіяжу.
Звучить дещо фантастично і дивно, але LifePrettyHacks в одному зі своїх відео доводять, що це працює. Лайфгак, що допоможе зробити класичний, або некласичний французький манікюр в домашніх умовах.
Вам знадобиться:
- Спонж;
- Харчова плівка;
- Фарба для нігтів.
Що робити:
- Заверніть спонж у харчову плівку;
- Нанесіть на плівку смужку фарби;
- Мокніть ніготь у фарбу. Зробіть це з усіма нігтями;
- За допомогою вушної палички та рідини для зняття фарби приберіть зайву фарбу;
- Зверху нанесіть закріплювач.
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Для такого манікюру не обов’язкові довгі нігті, тим паче, що оптимальним для французького манікюру вважається довжина у 3-5 мм. Замість класичного білого кольору, можна зробити чорний, як в авторки відео, так і обрати інші кольори до смаку.
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