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Як зробити французький манікюр за допомогою спонжа: незвичний лайфгак з TikTok

Як зробити французький манікюр за допомогою спонжа: незвичний лайфгак з TikTok

Як зробити французький манікюр за допомогою спонжа / Фото: Credits

Якщо хочеться зробити французький манікюр, а від руки рівна лінія не виходить і трафарету поруч немає, вам на допомогу прийде звичайний спонж для макіяжу.

Звучить дещо фантастично і дивно, але LifePrettyHacks в одному зі своїх відео доводять, що це працює. Лайфгак, що допоможе зробити класичний, або некласичний французький манікюр в домашніх умовах.

Вам знадобиться:

  • Спонж;
  • Харчова плівка;
  • Фарба для нігтів.

Що робити:

  • Заверніть спонж у харчову плівку;
  • Нанесіть на плівку смужку фарби;
  • Мокніть ніготь у фарбу. Зробіть це з усіма нігтями;
  • За допомогою вушної палички та рідини для зняття фарби приберіть зайву фарбу;
  • Зверху нанесіть закріплювач.
@lifeprettyhacks Good idea for girls#foryou #diy #idea #beautiful #tipsforgirls #beautyhacks #tutorial #lifehack #try #foryoupage ♬ Victoria's Secret - Jax

Для такого манікюру не обов’язкові довгі нігті, тим паче, що оптимальним для французького манікюру вважається довжина у 3-5 мм. Замість класичного білого кольору, можна зробити чорний, як в авторки відео, так і обрати інші кольори до смаку.

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