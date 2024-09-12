Як зробити грайливу зачіску на довге волосся

Ви зможете легко повторити цю зачіску, навіть якщо не маєте перукарського таланту, варто лише спробувати.

Авторка сторінки poppy_hairstyles завжди показує та розповідає, як зробити цікаві зачіски на довге волосся. Однією з її фішок є плетіння, які вона часто використовує у створені цікавих образів.

Що вам знадобиться:

Гумка (4 маленькі)

Що робити:

Розчешіть волосся та зробіть посередині проділ;

Від лоба та до середини маківки з двох боків відділіть пасма волосся;

Волосся біля скроні має бути розпущеним.

Заплетіть пасма у коси. У вас має вийти дві коси;

Одразу за косою на маківці відділіть ще одне пасмо і зробіть невеликий хвостик. З іншого боку повторіть все так само;

Візьміть косу та направте її назад по маківці. На рівні хвостика трохи розширте плетіння і просуньте хвіст між ним;

Коси можете трохи розпушити, щоб створити більший обʼєм.

Це дійсно проста у виконання та стильна зачіска на кожен день.

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