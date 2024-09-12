Як зробити грайливу зачіску на довге волосся

Ви зможете легко повторити цю зачіску, навіть якщо не маєте перукарського таланту, варто лише спробувати.
Авторка сторінки poppy_hairstyles завжди показує та розповідає, як зробити цікаві зачіски на довге волосся. Однією з її фішок є плетіння, які вона часто використовує у створені цікавих образів.
Що вам знадобиться:
- Гумка (4 маленькі)
Що робити:
- Розчешіть волосся та зробіть посередині проділ;
- Від лоба та до середини маківки з двох боків відділіть пасма волосся;
- Волосся біля скроні має бути розпущеним.
- Заплетіть пасма у коси. У вас має вийти дві коси;
- Одразу за косою на маківці відділіть ще одне пасмо і зробіть невеликий хвостик. З іншого боку повторіть все так само;
- Візьміть косу та направте її назад по маківці. На рівні хвостика трохи розширте плетіння і просуньте хвіст між ним;
- Коси можете трохи розпушити, щоб створити більший обʼєм.
Це дійсно проста у виконання та стильна зачіска на кожен день.
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