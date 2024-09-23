Спробуйте зробити цей елегантний хвіст, який підійде для довгого та середньої довжини волосся.
Фешнблогерка breanna cohoon показала дуже простий та швидкий спосіб, як зробити хвіст з прихованою гумкою.
Що знадобиться:
- Маленька гумка
Що робити:
- Поділіть волосся навпіл горизонтально та підберіть верхню частину;
- Нижню частину поділіть навпіл і пустіть пасма наперед;
- Опустіть верхню частину волосся та двома пасмами нижньої частини зафіксуйте його за допомогою вузла. Звʼяжіть два пасма зверху;
- Два хвостики вузла пустіть під основу частину волосся та зафіксуйте невеликою гумкою.
За необхідності, можете трохи розпушити вузол, додавши йому обʼєм.
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