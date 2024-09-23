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Як зробити хвіст з прихованою гумкою

Як зробити хвіст з прихованою гумкою

Як зробити хвіст з прихованою гумкою / Фото: Credits

Спробуйте зробити цей елегантний хвіст, який підійде для довгого та середньої довжини волосся.

Фешнблогерка breanna cohoon показала дуже простий та швидкий спосіб, як зробити хвіст з прихованою гумкою.

Що знадобиться:

  • Маленька гумка

Що робити:

  • Поділіть волосся навпіл горизонтально та підберіть верхню частину;
  • Нижню частину поділіть навпіл і пустіть пасма наперед;
  • Опустіть верхню частину волосся та двома пасмами нижньої частини зафіксуйте його за допомогою вузла. Звʼяжіть два пасма зверху;
  • Два хвостики вузла пустіть під основу частину волосся та зафіксуйте невеликою гумкою.

За необхідності, можете трохи розпушити вузол, додавши йому обʼєм.

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