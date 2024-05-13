Як зробити ідеальну зачіску справжньої леді

Пропонуємо вам сьогодні простий та легкий варіант надзвичайно жіночної зачіски з крабиком, яку можна робити хоч кожного дня.

На просторах інтернету є дуже багато відео цікавих зачісок, але не всі їх легко зробити, як то показано. А іноді, ми так поспішаємо, що просто не має часу.

Тому, на своїй сторінці TikTok блогерка anggwells запропонувала швидкий і цікавий варіант традиційної мальвінки. Він набагато об'ємніший і жіночніший за традиційний, а часу на таку мальвінку ви витратите стільки ж, як і на звичну нам з дитинства.

Тож, для такої зачіски вам знадобиться:

Гребінець;

Резинка;

Крабик.

Добре розчешіть волосся і зробіть поділ посередині голови. Візьміть прядки з боків і зробіть мальвінку резинкою. Відтягніть трохи хвостик і спіднизу, у середину продіньте резину повністю діставши хвостик. Підніміть його і спіднизу защепіть крабиком. Пригладьте спереду засобом що фіксує, аби волосся було гладеньким. Вуаля! У вас готова ідеальна мальвінка.

Така зачіска чудово підійде на всі випадки життя, з ранку можна зробити її на роботу, а ввечері вона ідеальна для побачення чи Каннської доріжки.

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