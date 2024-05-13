Як зробити какао-маску, щоб шкіра була супергладенькою

Здорова шкіра обличчя – це красиво і модно. Коли ваша шкіра сяє рум'янцем і здоров'ям, вам навіть не потрібна косметика. Сьогодні поділимось рецептом простої, але ефективної маски для обличчя.

Існує багато дієвих, і не дуже, масок для обличчя. Натуральних і в тюбиках, створених конкретно під тип шкіри і таких, що підходять всім. Сьогодні, пропонуємо вам натуральну маску, що підійде майже всім і кожній, а на все, про все, аби її зробити, вам треба близько години свого часу.

Рецептом какао маски поділилась у своєму відео блогерка meyrasofficial. Інгредієнти цієї маски надзвичайно прості і їх можна знайти на кожній кухні.

Для какао маски вам знадобиться:

Рисова вода

Какао

Як зробити маску:

Закип’ятіть воду

У склянку всипте столову ложку рису

Залийте рис окропом

Помішуючи, нехай рис настоїться 6 хв

В окрему посудину всипте столову ложку какао

Додайте настояну на рисі воду

Ретельно все перемішайте

Попередньо, треба очистити обличчя і зняти макіяж. Візьміть пензлик, або те, чим вам буде комфортно наносити маску на обличчя, можна робити це руками. Якщо маска вийшла дуже рідка, можете ще додати какао. Обережно нанесіть маску на обличчя. Залиште на обличчі на 30 хв, до повного висихання. Коли какао підсохне, маска почне тріскатись і обсипатись. Це знак, що її можна змивати. Далі, зволожте шкіру кремом і насолоджуйтесь її гладкістю і здоровою красою.

Головне у використанні такої маски, щоб у вас не було алергії на какао. Також, до неї можна додати макуху від кави, так вам гарантований надзвичайний кавово-шоколадний запах.

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