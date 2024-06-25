Як зробити красивий пучок без жодної шпильки: секрет фешнблогерки

Ви легко зробите цю шикарну зачіску для наступної святкової події чи просто для виходу на променад.

Низький пучок, який має стильний та ідеальний вигляд пасуватиме до будь-якого випадку життя. Якщо у вас брак часу, але ви все одно хочете виглядати якнайкраще, ця зачіска саме для вас

Фешнблогерка Courtney Bonzi в одному зі своїх останніх відео показала цікавий лайфгак, як зробити елегантний пучок, без додаткових шпильок.

Що знадобиться:

Гумки (три штуки: дві маленькі й одна середнього розміру)

Що робити:

Зробіть невисокий хвіст;

На хвіст, по довжині, надіньте маленьку гумку близько 10+ см до основної;

Кінчик хвоста поділіть навпіл і через низ заведіть другу гумку під основну, щоб два кінчики були зверху;

Защепіть їх маленькою гумкою;

Пасма схрестіть навхрест і просуньте на основний хвіст (див. відео);

За необхідності можете підтягнути гумки, а спереду залишити кілька пасм біля обличчя.

Насолоджуйтесь свободою рухів, маючи неймовірний вигляд, без переживань засвою зачіску.

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