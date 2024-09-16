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Як зробити красивий пучок менш ніж за хвилину

Як зробити красивий пучок менш ніж за хвилину

Як зробити красивий пучок менш ніж за хвилину / Фото: Credits

Якщо у вас довге чи середньої довжини волосся менш ніж за хвилину можна зробити красиву зачіску, яка підійде на всі випадки життя.

Фешнблошерка janelle.alexandria_ показала, як зробити красивий та об'ємний пучок всього за хвилину.

Що знадобиться:

  • Дві гумки (велика та маленька)

Що робити: 

  • Зробіть невисокий хвіст і на останньому оберті гумки не діставайте його повністю;
  • Хвостик поділіть навпіл і кожне пасмо підніміть догори по обидва боки "гульки";
  • Зафіксуйте ці два пасма зверху гумкою на кінчиках;
  • Зробіть пасма навхрест і натягніть на "гульку";
  • Хвостик з-під низу пучка обережно заправте в середину.

За необхідності можете розпушити волосся та зафіксувати шпильками, якщо хвилюєтеся, що зачіска не буде триматися.

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