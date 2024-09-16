Як зробити красивий пучок менш ніж за хвилину

Якщо у вас довге чи середньої довжини волосся менш ніж за хвилину можна зробити красиву зачіску, яка підійде на всі випадки життя.
Фешнблошерка janelle.alexandria_ показала, як зробити красивий та об'ємний пучок всього за хвилину.
Що знадобиться:
- Дві гумки (велика та маленька)
Що робити:
- Зробіть невисокий хвіст і на останньому оберті гумки не діставайте його повністю;
- Хвостик поділіть навпіл і кожне пасмо підніміть догори по обидва боки "гульки";
- Зафіксуйте ці два пасма зверху гумкою на кінчиках;
- Зробіть пасма навхрест і натягніть на "гульку";
- Хвостик з-під низу пучка обережно заправте в середину.
За необхідності можете розпушити волосся та зафіксувати шпильками, якщо хвилюєтеся, що зачіска не буде триматися.
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