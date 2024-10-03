Як зробити красивий пучок з коси

Ця проста, але елегантна зачіска підійде як для повсякденного носіння, так і для особливих подій. Всього кілька рухів і ви створите красу.

Фешнблогерка Ceren Sagtekin показала, як просто зробити красивий пучок зі звичайної коси. Все, що вам знадобиться — лише пара шпильок та маленька гумка.

Що робити:

Заплетіть косу колосок. Почніть плести трохи нижче маківки;

Кінчик коси просуньте між верхнім плетінням і сформуйте пучок;

За допомогою шпильок зафіксуйте зачіску.

Завдяки декільком простим крокам ви зможете створити дивовижну зачіску всього за кілька хвилин.

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