Як зробити красивий пучок з коси

Ця проста, але елегантна зачіска підійде як для повсякденного носіння, так і для особливих подій. Всього кілька рухів і ви створите красу.
Фешнблогерка Ceren Sagtekin показала, як просто зробити красивий пучок зі звичайної коси. Все, що вам знадобиться — лише пара шпильок та маленька гумка.
Що робити:
- Заплетіть косу колосок. Почніть плести трохи нижче маківки;
- Кінчик коси просуньте між верхнім плетінням і сформуйте пучок;
- За допомогою шпильок зафіксуйте зачіску.
Завдяки декільком простим крокам ви зможете створити дивовижну зачіску всього за кілька хвилин.
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