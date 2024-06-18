Як зробити красивий високий хвіст: секрет фешнблогерки

Фешнблогерка krista у своєму відео показала цікаву хитрість, з якою ваш хвіст буде мати надзвичайно цікавий та естетичний вигляд. Зазвичай, коли ми робимо високий хвіст, симпатичний вигляд він має перші 30 хвилин, а потім гумка починає сповзати, хвіст бовтається позаду і вже не така прикраса вашого образу. Тож як це виправити?

Вам знадобиться:

Дві гумки

Що робити:

Підберіть волосся і зробіть "Мальвінку";

Здвиньте трохи гумку і поділіть волосся на дві частини;

Через низ просуньте гумку між волоссям;

Візьміть волосся що залишилось і зробіть хвіст під першим хвостиком;

Просуньте другий (нижній) хвіст між пасмами першого (як на відео);

За необхідності підтягніть гумки.

Така зачіска не втратить свій об'єм протягом дня і стане гарним доповненням вашого щоденного стилю.

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