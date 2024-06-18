Як зробити красивий високий хвіст: секрет фешнблогерки

Пропонуємо вам зробити об’ємний та красивий хвіст на довге волосся.
Фешнблогерка krista у своєму відео показала цікаву хитрість, з якою ваш хвіст буде мати надзвичайно цікавий та естетичний вигляд. Зазвичай, коли ми робимо високий хвіст, симпатичний вигляд він має перші 30 хвилин, а потім гумка починає сповзати, хвіст бовтається позаду і вже не така прикраса вашого образу. Тож як це виправити?
Вам знадобиться:
- Дві гумки
Що робити:
- Підберіть волосся і зробіть "Мальвінку";
- Здвиньте трохи гумку і поділіть волосся на дві частини;
- Через низ просуньте гумку між волоссям;
- Візьміть волосся що залишилось і зробіть хвіст під першим хвостиком;
- Просуньте другий (нижній) хвіст між пасмами першого (як на відео);
- За необхідності підтягніть гумки.
Така зачіска не втратить свій об'єм протягом дня і стане гарним доповненням вашого щоденного стилю.
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