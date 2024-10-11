Як зробити красиву та зручну зачіску для занять у тренажерному залі

Ця стильна та зручна зачіска не лише має привабливий вигляд, але й допомагає зберігати волосся в порядку під час фізичної активності.

На сторінці poppy_hairstyles авторка каналу показала цікаву та красиву зачіску, з якою буде зручно працювати у спортзалі. Якщо ви шукаєте практичний та стильний варіант для спорту, обов’язково зверніть увагу саме на неї.

Що робити:

Розчешіть волосся та зробіть проділ посередині;

З двох боків відділіть пасма біля обличчя;

З іншої частини волосся зробіть позаду два хвости;

З кожного пасма, яке ви залишали зробіть хвостики, підібравши волосся від обличчя;

З кожного хвостика заплетіть по косі довжиною до хвостів позаду;

Просунете хвіст між плетінням коси.

Можете трохи розпушити плетіння, щоб зробити його більш обʼємним.

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