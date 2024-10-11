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Як зробити красиву та зручну зачіску для занять у тренажерному залі

Як зробити красиву та зручну зачіску для занять у тренажерному залі

Як зробити красиву та зручну зачіску для занять у тренажерному залі / Фото: www.credits

Ця стильна та зручна зачіска не лише має привабливий вигляд, але й допомагає зберігати волосся в порядку під час фізичної активності.

На сторінці poppy_hairstyles авторка каналу показала цікаву та красиву зачіску, з якою буде зручно працювати у спортзалі. Якщо ви шукаєте практичний та стильний варіант для спорту, обов’язково зверніть увагу саме на неї.

Що робити:

  • Розчешіть волосся та зробіть проділ посередині;
  • З двох боків відділіть пасма біля обличчя;
  • З іншої частини волосся зробіть позаду два хвости;
  • З кожного пасма, яке ви залишали зробіть хвостики, підібравши волосся від обличчя;
  • З кожного хвостика заплетіть по косі довжиною до хвостів позаду;
  • Просунете хвіст між плетінням коси.

Можете трохи розпушити плетіння, щоб зробити його більш обʼємним.

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