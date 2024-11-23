Як зробити красиву зачіску використавши одну маленьку гумку

Якщо ви бажаєте зробити стильну зачіску, яка матиме елегантний вигляд, але виконуватиметься легко та швидко, варто спробувати саме цю.

На сторінці hair_is_fun_ поділилися чудовим способом створити елегантний образ, використовуючи лише одну маленьку гумку. Цей простий лайфгак підійде для будь-якого випадку – від прогулянки до романтичної вечері.

Що робити:

Візьміть пасма з обох боків обличчя. Заплетіть з них дві коси. Не намагайтеся зробити їх надто тугими – трохи недбалості додасть зачісці природності та легкості. Коли коси готові, з'єднайте їх кінці за допомогою маленької гумки. Візьміть заплетені коси та заведіть їх назад, на потилицю. На потилиці схрестіть коси, щоб утворити петлю. Потім акуратно просуньте залишене вільне волосся через цю петлю так, щоб вийшов стильний хвіст. Гумка залишиться непомітною, а зачіска матиме акуратний вигляд.

Поради:

Якщо хочете створити романтичніший образ, залиште біля обличчя кілька вільних пасм. Це додасть вашому образу легкості та невимушеності.

За бажанням прикрасьте хвіст шпилькою зі стразами.

Спробуйте цей легкий спосіб та переконайтеся, що навіть із мінімальними зусиллями можна мати чудовий вигляд.

Нещодавно ми писали про те, як зробити високий та обʼємний хвіст.

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