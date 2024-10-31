Як зробити красиву зачіску за тридцять секунд: вмикайте таймер і засікайте час

Завжди хочеться мати доглянутий та стильний вигляд, навіть коли часу обмаль, тож вам у пригоді стане ця зачіска.

Коли у вас є лише кілька вільних секунд перед важливою зустріччю, прогулянкою чи початком нового дня на сторінці summerrfayee показали геніальний спосіб створення зачіски, яка має витончений вигляд і займає всього 30 секунд.

Що робити:

Зберіть верхню частину волосся у хвіст, залишивши нижні пасма розпущеними. Однак хвостик до кінця не витягуйте. Трохи послабте гумку, щоб хвостик не був надто тугим. Пальцями обережно поділіть волосся над гумкою на дві частини. Протягніть хвостик крізь розділені пасма, але не витягуйте його повністю. В результаті вийде м'який пучок зверху та хвостик знизу. Акуратно підтягніть гумку, щоб зачіска гарно трималася.

Поради:

Перед створенням зачіски нанесіть на кінчики трохи мусу чи засобу для об’єму, так вона стане текстурною.

Цей лайфгак не тільки заощадить вам час, але й допоможе завжди мати елегантний та доглянутий вигляд. Зачіска універсальна та пасує практично до будь-якого образу: від повсякденного до більш офіційного.

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