Як зробити красиву зачіску за тридцять секунд: вмикайте таймер і засікайте час

Завжди хочеться мати доглянутий та стильний вигляд, навіть коли часу обмаль, тож вам у пригоді стане ця зачіска.
Коли у вас є лише кілька вільних секунд перед важливою зустріччю, прогулянкою чи початком нового дня на сторінці summerrfayee показали геніальний спосіб створення зачіски, яка має витончений вигляд і займає всього 30 секунд.
Що робити:
- Зберіть верхню частину волосся у хвіст, залишивши нижні пасма розпущеними. Однак хвостик до кінця не витягуйте.
- Трохи послабте гумку, щоб хвостик не був надто тугим.
- Пальцями обережно поділіть волосся над гумкою на дві частини.
- Протягніть хвостик крізь розділені пасма, але не витягуйте його повністю. В результаті вийде м'який пучок зверху та хвостик знизу.
- Акуратно підтягніть гумку, щоб зачіска гарно трималася.
Поради:
- Перед створенням зачіски нанесіть на кінчики трохи мусу чи засобу для об’єму, так вона стане текстурною.
Цей лайфгак не тільки заощадить вам час, але й допоможе завжди мати елегантний та доглянутий вигляд. Зачіска універсальна та пасує практично до будь-якого образу: від повсякденного до більш офіційного.
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