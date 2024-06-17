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Як зробити літній пучок: розповідає фешнблогерка

Як зробити літній пучок: розповідає фешнблогерка

Як зробити літній пучок / Фото: Credits

Цікава зачіска з елегантним доповненням у вигляди тонкого та легенького шарфа на довге волосся.

Фешнблогерка Yana’s HAIRSTYLES опублікувала на своїй сторінці TikTok відео, в якому поетапно показує, як зробити оригінальний та модний пучок який ідеально пасуватиме до різного вбрання та стилю.

Вам знадобиться:

  • Тонкий шарф;
  • Гумки.

Що робити:

  • Зберіть волосся у низький хвіст, його повністю не витягайте та защепіть гумкою;
  • Візьміть шарф і просуньте його у не витягнутий хвіст, заведіть на маківку і зробіть вузол (ніби у вас на голові обідок). Хвостики шарфа сховайте всередину (як на відео);
  • Пасмо від хвоста, яке ви не повністю витягли, поділіть навпіл і заплетіть дві коси;
  • Обкрутіть коси навколо хвоста так, щоб защепити їх гумкою знизу і сховати кінчики.

Поради:

  • Замість шарфа можна використати хустину чи бандану;
  • Спереду, біля обличчя можете залишити декілька пасм.
@yannina_b #summerhairstyleideas #hairtutorial #hairtok2023 ♬ original sound - star

Дуже проста та красива зачіска, що стане чудовим доповненням вашого літнього образу.

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