Як зробити літній пучок: розповідає фешнблогерка

Цікава зачіска з елегантним доповненням у вигляди тонкого та легенького шарфа на довге волосся.
Фешнблогерка Yana’s HAIRSTYLES опублікувала на своїй сторінці TikTok відео, в якому поетапно показує, як зробити оригінальний та модний пучок який ідеально пасуватиме до різного вбрання та стилю.
Вам знадобиться:
- Тонкий шарф;
- Гумки.
Що робити:
- Зберіть волосся у низький хвіст, його повністю не витягайте та защепіть гумкою;
- Візьміть шарф і просуньте його у не витягнутий хвіст, заведіть на маківку і зробіть вузол (ніби у вас на голові обідок). Хвостики шарфа сховайте всередину (як на відео);
- Пасмо від хвоста, яке ви не повністю витягли, поділіть навпіл і заплетіть дві коси;
- Обкрутіть коси навколо хвоста так, щоб защепити їх гумкою знизу і сховати кінчики.
Поради:
- Замість шарфа можна використати хустину чи бандану;
- Спереду, біля обличчя можете залишити декілька пасм.
@yannina_b #summerhairstyleideas #hairtutorial #hairtok2023 ♬ original sound - star
Дуже проста та красива зачіска, що стане чудовим доповненням вашого літнього образу.
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