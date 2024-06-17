Як зробити літній пучок: розповідає фешнблогерка

Цікава зачіска з елегантним доповненням у вигляди тонкого та легенького шарфа на довге волосся.

Фешнблогерка Yana’s HAIRSTYLES опублікувала на своїй сторінці TikTok відео, в якому поетапно показує, як зробити оригінальний та модний пучок який ідеально пасуватиме до різного вбрання та стилю.

Вам знадобиться:

Тонкий шарф;

Гумки.

Що робити:

Зберіть волосся у низький хвіст, його повністю не витягайте та защепіть гумкою;

Візьміть шарф і просуньте його у не витягнутий хвіст, заведіть на маківку і зробіть вузол (ніби у вас на голові обідок). Хвостики шарфа сховайте всередину (як на відео);

Пасмо від хвоста, яке ви не повністю витягли, поділіть навпіл і заплетіть дві коси;

Обкрутіть коси навколо хвоста так, щоб защепити їх гумкою знизу і сховати кінчики.

Поради:

Замість шарфа можна використати хустину чи бандану;

Спереду, біля обличчя можете залишити декілька пасм.

Дуже проста та красива зачіска, що стане чудовим доповненням вашого літнього образу.

Читайте також: