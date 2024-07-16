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Як зробити літній пучок з хустиною

Як зробити літній пучок з хустиною

Як зробити літній пучок з хустиною / Фото: Credits

Пучок з хустиною має надзвичайно елегантний вигляд і робити його набагато простіше, ніж бавитися зі шпильками

Фешнблогерка Christina Peart показала цікавий і простий варіант як швидко зробити пучок за допомогою однієї лише хустини.

Що робити:

  • Розчешіть волосся і поділіть навпіл;
  • Візьміть хустину і пустіть її кінчики до кожного пасма (див. відео);
  • Потім візьміть два пасма з кінцями хустини та зав’яжіть на вузол;
  • Ви маєте зав’язати підряд два вузли;
  • Обережно заправте хвостики волосся під вузли;
  • Кінчики хустини просто зав’яжіть під пучком;
  • Біля обличчя можна залишити декілька пасм.
@tinipeart silk scarf bun hack #summerhairstyles #scarfhairstyles #hairstylehacks ♬ billie eilish CHIHIRO gravagerz remix - grava

У літню спеку хочеться максимально підібрати волосся, але при цьому мати фантастичний вигляд і ця зачіска відповідає цим параметрам.

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