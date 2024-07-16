Як зробити літній пучок з хустиною

Пучок з хустиною має надзвичайно елегантний вигляд і робити його набагато простіше, ніж бавитися зі шпильками

Фешнблогерка Christina Peart показала цікавий і простий варіант як швидко зробити пучок за допомогою однієї лише хустини.

Що робити:

Розчешіть волосся і поділіть навпіл;

Візьміть хустину і пустіть її кінчики до кожного пасма (див. відео);

Потім візьміть два пасма з кінцями хустини та зав’яжіть на вузол;

Ви маєте зав’язати підряд два вузли;

Обережно заправте хвостики волосся під вузли;

Кінчики хустини просто зав’яжіть під пучком;

Біля обличчя можна залишити декілька пасм.

У літню спеку хочеться максимально підібрати волосся, але при цьому мати фантастичний вигляд і ця зачіска відповідає цим параметрам.

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