Як зробити манікюр з поцілунком: цікавий дизайн нігтів

Фешнблогерка vanilyakedisi показала своїм підписникам як зробити цікавій та грайливий манікюр всього за пару хвилин у себе вдома.

Що знадобиться:

Фарба для нігтів (декілька кольорів);

Пензлик

Закріплювач

Що робити:

Нанесіть на ніготь основний колір і дайте йому трохи підсохнути;

За допомогою пензлика нанесіть на палець малюнок у формі поцілунку (вуста);

Обережно перенесіть малюнок на ніготь, зробивши його відбиток;

Потім просто покрийте ніготь закріплювачем.

Поради:

Ви можете робити поцілунки не на кожному нігтю;

Поцілунки можуть бути різних кольорів і розмірів

Для створення поцілунків використовуйте тоненький пензлик, так вам буде комфортніше малювати.

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