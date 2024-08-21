Як зробити манікюр з поцілунком: цікавий дизайн нігтів

Зробіть цікавий манікюр, з романтичною ноткою.
Фешнблогерка vanilyakedisi показала своїм підписникам як зробити цікавій та грайливий манікюр всього за пару хвилин у себе вдома.
Що знадобиться:
- Фарба для нігтів (декілька кольорів);
- Пензлик
- Закріплювач
Що робити:
- Нанесіть на ніготь основний колір і дайте йому трохи підсохнути;
- За допомогою пензлика нанесіть на палець малюнок у формі поцілунку (вуста);
- Обережно перенесіть малюнок на ніготь, зробивши його відбиток;
- Потім просто покрийте ніготь закріплювачем.
Поради:
- Ви можете робити поцілунки не на кожному нігтю;
- Поцілунки можуть бути різних кольорів і розмірів
Для створення поцілунків використовуйте тоненький пензлик, так вам буде комфортніше малювати.
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