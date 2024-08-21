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Як зробити манікюр з поцілунком: цікавий дизайн нігтів

Як зробити манікюр з поцілунком: цікавий дизайн нігтів

Як зробити цікавий дизайн нігтів / Фото: Credits

Зробіть цікавий манікюр, з романтичною ноткою.

Фешнблогерка vanilyakedisi показала своїм підписникам як зробити цікавій та грайливий манікюр всього за пару хвилин у себе вдома.

Що знадобиться:

  • Фарба для нігтів (декілька кольорів);
  • Пензлик
  • Закріплювач

Що робити:

  • Нанесіть на ніготь основний колір і дайте йому трохи підсохнути;
  • За допомогою пензлика нанесіть на палець малюнок у формі поцілунку (вуста);
  • Обережно перенесіть малюнок на ніготь, зробивши його відбиток;
  • Потім просто покрийте ніготь закріплювачем.

Поради:

  • Ви можете робити поцілунки не на кожному нігтю;
  • Поцілунки можуть бути різних кольорів і розмірів

Для створення поцілунків використовуйте тоненький пензлик, так вам буде комфортніше малювати.

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