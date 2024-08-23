Як зробити мармуровий манікюр за допомогою звичайного ацетону

Манікюр - справжня родзинка та прикраса вашого образу. Саме та деталь, яка може передавати ваш настрій.
Фешнблогерка nailsbypaular поділилася зі своїми підписниками цікавим спостереженням. Якщо змішати трохи ацетону з гель-лаком, ви буквально отримаєте чорнило для малювання на нігтях.
Що знадобиться:
- Гель-лак (декілька кольорів);
- Тоненький пензлик;
Що робити:
- Нанесіть на ніготь основний колір;
- Потім, на звичайний папірець, поставте крапочки гель-лаку різних відтінків;
- Додайте до них краплину ацетону і розмішайте. Можете навіть трохи поєднати кольори між собою;
- За допомогою пензлика яким ви змішували кольори почніть наносити гель-лак у довільній формі на ніготь;
- У вас має виходити мармуровий візерунок.
Поради:
- 100% розчин ацетону працює трохи краще, ніж звичайна рідина для зняття лаку, але вона все одно має подібний ефект;
- За бажанням можна додати трохи глітеру чи фольги, так ваш манікюр стане ще цікавішим.
Маленька краплина ацетону може творити справжні дива на ваших нігтях.
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