Як зробити мармуровий манікюр за допомогою звичайного ацетону

Манікюр - справжня родзинка та прикраса вашого образу. Саме та деталь, яка може передавати ваш настрій.

Фешнблогерка nailsbypaular поділилася зі своїми підписниками цікавим спостереженням. Якщо змішати трохи ацетону з гель-лаком, ви буквально отримаєте чорнило для малювання на нігтях.

Що знадобиться:

Гель-лак (декілька кольорів);

Тоненький пензлик;

Що робити:

Нанесіть на ніготь основний колір;

Потім, на звичайний папірець, поставте крапочки гель-лаку різних відтінків;

Додайте до них краплину ацетону і розмішайте. Можете навіть трохи поєднати кольори між собою;

За допомогою пензлика яким ви змішували кольори почніть наносити гель-лак у довільній формі на ніготь;

У вас має виходити мармуровий візерунок.

Поради:

100% розчин ацетону працює трохи краще, ніж звичайна рідина для зняття лаку, але вона все одно має подібний ефект;

За бажанням можна додати трохи глітеру чи фольги, так ваш манікюр стане ще цікавішим.

Маленька краплина ацетону може творити справжні дива на ваших нігтях.

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