Як зробити графічний манікюр з пальмами

Якщо бажаєте красивий та швидкий літній манікюр, то цей варіант саме для вас.
На сторінці nailsbypaular показали, як зробити елегантний графічний манікюр, з літньою ноткою.
Вам знадобиться:
- Фарба для нігтів (чорна та біла);
- Тоненький пензлик.
Що робити:
- Пофарбуйте ніготь у білий колір, а потім за допомогою тоненького пензлика намалюйте графічні пальми, як на відео;
- Зверху нанесіть закріплювач і все готово.
Цікавий факт: на цей дизайн авторка надихнулас візерунком на чоловічих шортах, який вона випадково побачила на автобусній станції.
На перший погляд, все достатньо легко і просто, та все ж попередимо, що треба трохи потренуватись у нанесенні пальм.
Читайте також:
- Як доглядати за кутикулою: поради Ольги Богомолець
- Як зробити зоряне небо на нігтях вушною паличкою: розповідає майстриня манікюру
- Як зробити райдужний манікюр: лайфгак від майстрині