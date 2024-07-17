Як зробити графічний манікюр з пальмами

Якщо бажаєте красивий та швидкий літній манікюр, то цей варіант саме для вас.

На сторінці nailsbypaular показали, як зробити елегантний графічний манікюр, з літньою ноткою.

Вам знадобиться:

Фарба для нігтів (чорна та біла);

Тоненький пензлик.

Що робити:

Пофарбуйте ніготь у білий колір, а потім за допомогою тоненького пензлика намалюйте графічні пальми, як на відео;

Зверху нанесіть закріплювач і все готово.

Цікавий факт: на цей дизайн авторка надихнулас візерунком на чоловічих шортах, який вона випадково побачила на автобусній станції.

На перший погляд, все достатньо легко і просто, та все ж попередимо, що треба трохи потренуватись у нанесенні пальм.

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